Викуловские лесники готовятся к противопожарному сезону

Фото ИА "Тюменская линия"

Контролируемые отжиги сухой травы проходят в Викуловском районе.

По словам директора викуловского отделения Тюменской авиабазы Владимира Пленкина, в первую очередь лесники обрабатывают площади вдоль дорог и около населенных пунктов. Это необходимо, чтобы образовались защитные полосы, тогда в случае лесного пожара огонь не подойдет близко к дорогам и жилым домам.

Владимир Пленкин добавил, что по мере оттаивания почвы возобновится работа по обустройству минерализованных противопожарных полос. Минеральный слой почвы при этом оголяется, а трава, листья и опавшая хвоя, которые могут гореть, присыпаются землей. Такие полосы при очаговых пожарах препятствуют распространению огня на весь лесной массив.

Также викуловские лесники обустроят три безопасных места для отдыха и поучаствуют в традиционных весенних субботниках.

Владимир Пленкин напомнил, что сельским жителям и дачникам стоит привести свои участки в порядок: убрать прошлогоднюю траву, листву, спилить сухие ветви деревьев. Сжигать их ни в коем случае нельзя, за это предусмотрены штрафы.

Евгения Шевцова