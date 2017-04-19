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Викуловские лесники готовятся к противопожарному сезону

15:43 19 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Контролируемые отжиги сухой травы проходят в Викуловском районе.

По словам директора викуловского отделения Тюменской авиабазы Владимира Пленкина, в первую очередь лесники обрабатывают площади вдоль дорог и около населенных пунктов. Это необходимо, чтобы образовались защитные полосы, тогда в случае лесного пожара огонь не подойдет близко к дорогам и жилым домам.

Владимир Пленкин добавил, что по мере оттаивания почвы возобновится работа по обустройству минерализованных противопожарных полос. Минеральный слой почвы при этом оголяется, а трава, листья и опавшая хвоя, которые могут гореть, присыпаются землей. Такие полосы при очаговых пожарах препятствуют распространению огня на весь лесной массив.

Также викуловские лесники обустроят три безопасных места для отдыха и поучаствуют в традиционных весенних субботниках.

Владимир Пленкин напомнил, что сельским жителям и дачникам стоит привести свои участки в порядок: убрать прошлогоднюю траву, листву, спилить сухие ветви деревьев. Сжигать их ни в коем случае нельзя, за это предусмотрены штрафы.  

Евгения Шевцова

Теги: пожарная безопасность , Викуловский район , лесные пожары , лесники

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