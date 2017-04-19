Тюменские школьники стали призерами конкурсов проекта "Лес Победы"

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Два призовых места в конкурсах спецпроекта "Лес Победы" Общероссийского экологического общественного движения "Зеленая Россия" заняли участники из Тюменской области.

Второе место в конкурсе "Лучший видеоролик эколого-патриотического проекта" было присуждено Максиму Камагорову из села Викулово. По условиям конкурса необходимо было снять на видеокамеру сюжет о том, как проходит мероприятие в рамках эколого-патриотического проекта "Лес Победы". Максим Камагоров, участник школьного лесничества "Росток", прислал на суд жюри ролик о проведении именных посадок в честь участников Великой Отечественной войны под названием "Мой прадедушка". Лучшие ролики жюри определяло по таким критериям, как креативность, охват аудитории, достоверность и авторский взгляд.

Призовое третье место заняла школьница из Ишима Наталья Тяглова в конкурсе "Эколого-патриотический флешмоб". Мобберы должны были самостоятельно определить идею, продумать сценарий, выбрать место и время для его воплощения (обязательно во время проведения субботника). Наталья Тяглова вместе со своими единомышленниками из числа школьников организовала и сняла на видео целый ряд мероприятий – участники флешмоба читали стихи на тему экологии, пели песни и организовали танец в поддержку проекта. Кстати, в рамках конкурса организовывалось народное голосование, по итогам которого ишимский флешмоб набрал больше 640 голосов.

Победителей награждают дипломами и статуэтками от ОЭОД "Зеленая Россия". В ближайшее время тюменским призерам их вручат на местах их педагоги и руководители.