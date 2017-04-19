Студентов и преподавателей Тюмени наградили за развитие движения ЮНЕСКО

rain72.ru

Вопросы изучения историко-культурного наследия, анализа и описания памятников искусства и культуры, современные музеи и музейные технологии обсудили участники студенческой научно-практической конференции "Культура, искусство, просвещение" в Тюменском государственном институте культуры.

Почетный гость конференции, генеральный секретарь Урало-Сибирской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Дмитрий Васьков рассказал, что в 2017 году мировому юнесковскому движению, которое когда-то по зову сердца зародилось в Японии, исполняется 70 лет.

"Клубы ЮНЕСКО, которые существуют практически во всех странах мира, являются интеллектуальными источниками идей и творческих проектов, они занимаются воспитанием молодежи в духе глобальной гражданственности и терпимости к представителям различных культур", - отметил он.

Тюменский клуб ЮНЕСКО "Содружество Сибири" принимает активное участие в российских и международных мероприятиях по линии ООН и ЮНЕСКО. За развитие юнесковского движения в мире преподавателей и студентов ТГИК награждили дипломами, а сопредседатель клуба "Содружество Сибири" Татьяна Соснина получила медаль.

На пленарном заседании конференции с докладами выступили магистранты по специализации "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия". Студенты и преподаватели раскрывали практические аспекты своей научной, археологической и экспедиционной деятельности.

После завершения конференции состоялось награждение победителей Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "ПЕРОВ" по комплексу предметов "Культура и искусство", а также вручение ценных подарков и призов, сообщили в пресс-службе комиссии по культуре и искусству Общественной палаты Тюменской области.

Заместитель председателя комиссии по культуре и искусству Общественной палаты Тюменской области Елена Сулейманова рассказала, что заключенный в 2013 году меморандум о принципах и формах сотрудничества с Урало-Сибирской федерацией ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО позволил участникам клуба ЮНЕСКО "Содружество Сибири", студентам и преподавателям ТГИК принимать участие в реализации международных программ и проектов, проводить научно-исследовательскую деятельность по широкому кругу вопросов, входящих в сферу компетенций ЮНЕСКО.

Соб. инф.