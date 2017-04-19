up

19.04.2017 среда

EUR 59.6124

USD 55.9793

В Тюмени 2..4 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Студентов и преподавателей Тюмени наградили за развитие движения ЮНЕСКО

16:05 19 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
rain72.ru

Вопросы изучения историко-культурного наследия, анализа и описания памятников искусства и культуры, современные музеи и музейные технологии обсудили участники студенческой научно-практической конференции "Культура, искусство, просвещение" в Тюменском государственном институте культуры.

Почетный гость конференции, генеральный секретарь Урало-Сибирской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Дмитрий Васьков рассказал, что в 2017 году мировому юнесковскому движению, которое когда-то по зову сердца зародилось в Японии, исполняется 70 лет.

"Клубы ЮНЕСКО, которые существуют практически во всех странах мира, являются интеллектуальными источниками идей и творческих проектов, они занимаются воспитанием молодежи в духе глобальной гражданственности и терпимости к представителям различных культур", - отметил он.

Тюменский клуб ЮНЕСКО "Содружество Сибири" принимает активное участие в российских и международных мероприятиях по линии ООН и ЮНЕСКО. За развитие юнесковского движения в мире преподавателей и студентов ТГИК награждили дипломами, а сопредседатель клуба "Содружество Сибири" Татьяна Соснина получила медаль.

На пленарном заседании конференции с докладами выступили магистранты по специализации "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия". Студенты и преподаватели раскрывали практические аспекты своей научной, археологической и экспедиционной деятельности.

После завершения конференции состоялось награждение победителей Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "ПЕРОВ" по комплексу предметов "Культура и искусство", а также вручение ценных подарков и призов, сообщили в пресс-службе комиссии по культуре и искусству Общественной палаты Тюменской области.

Заместитель председателя комиссии по культуре и искусству Общественной палаты Тюменской области Елена Сулейманова рассказала, что заключенный в 2013 году меморандум о принципах и формах сотрудничества с Урало-Сибирской федерацией ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО позволил участникам клуба ЮНЕСКО "Содружество Сибири", студентам и преподавателям ТГИК принимать участие в реализации международных программ и проектов, проводить научно-исследовательскую деятельность по широкому кругу вопросов, входящих в сферу компетенций ЮНЕСКО.

Соб. инф.

Теги: ЮНЕСКО , музеи , Общественная палата , культура , ТГИК

Последние новости

17:00 В Казанском районе осужденная фиктивно выполнила обязательные работы
16:49 Депутаты напомнили о необходимости открытия поликлиники в Казарово
16:47 В администрации Нижневартовска горел подвал
16:38 Интернет-конференция начальника управления прокуратуры Тюменской области Альберта Новопашина
16:27 На Урале депутат обокрал вдову ветерана Великой Отечественной
16:16 В Тюмени задержали автомобильного барсеточника
16:05 Студентов и преподавателей Тюмени наградили за развитие движения ЮНЕСКО
15:54 Юбилейная научно-техническая конференция проходит в Тюмени
15:43 Викуловские лесники готовятся к противопожарному сезону
15:32 Владимир Якушев: нужно соблюсти баланс по открытию новых производств и расширению существующих Фото
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: нужно соблюсти баланс по открытию новых производств и расширению существующих

Экономика Тюменской области набирает обороты

Владимир Якушев: власть должна помогать только тем, кто в этом по-настоящему нуждается

Политика

Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО

Степан Киричук провел в Тюмени прием по личным вопросам

Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области

Экономика

Новые водопроводы планируется построить в Тюмени

В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей

ЗапСибНефтехим заключил сорок два договора на поставку стройматериалов с российскими предприятиями

Общество

Депутаты напомнили о необходимости открытия поликлиники в Казарово

Интернет-конференция начальника управления прокуратуры Тюменской области Альберта Новопашина

Студентов и преподавателей Тюмени наградили за развитие движения ЮНЕСКО

Спорт

Тюменские дзюдоисты выступят на чемпионате Европы в Варшаве

Рекордсмены тюменской молодежки доросли до первой команды

Спортивный департамент Тюмени начнет рабочий день с зарядки 

Происшествия

В Казанском районе осужденная фиктивно выполнила обязательные работы

В администрации Нижневартовска горел подвал

На Урале депутат обокрал вдову ветерана Великой Отечественной
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+