В Казанском районе осужденная фиктивно выполнила обязательные работы

Фото следственного комитета РФ

Уголовное дело по факту превышения полномочий возбуждено в Тюменской области.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, с июля по сентябрь 2016 года заместитель главы администрации одного из сельских поселений Казанского района внесла в табели рабочего времени ложные сведения о том, что осужденная за совершение преступления к 150 часам обязательных работ их выполнила. После чего подозреваемая предоставила подложные табели в ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области, на основании которых осужденная была снята с учета как лицо, отбывшее уголовное наказание.

Выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.