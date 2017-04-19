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Владимир Якушев: нужно соблюсти баланс по открытию новых производств и расширению существующих

15:32 19 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.admtyumen.ru

Соблюсти баланс по открытию новых производств и наладить стабильную работу уже существующих - сложная задача, которую решают и региональные, и муниципальные власти. Об этом во время пресс-конференции в Ялуторовске заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Глава региона отметил, что сложности в инвестиционной деятельности есть, и речь не только о Ялуторовске. "Мы активно работаем над тем, чтобы в области появлялись новые  предприятия, дополнительные рабочие места, но возникают ситуации когда предприятия, которые работали достаточно долго, в силу разных причин, закрываются. Мы очень много сил вкладываем в открытие новых производств, что касается существующих, которые закрываются, то зачастую, менеджмент показывает полную несостоятельность и принимает решения растащить активы. Мы стараемся этому противостоять в рамках своих полномочий", - подчеркнул глава региона.

В целом, Владимир Якушев отметил, что команда ялуторовских чиновников активно работает над привлечением инвесторов в муниципалитет. В частности, во время рабочего визита, Владимир Якушев посетил новые цеха кондитерской фабрики "Кураж", а также оценил ход строительства завода овощной консервации "Тарское". 

Предполагается, что уже в августе 2018 года здесь выпустят первую линейку консервов. На полках магазинов появится сибирская кабачковая, грибная икра и другие. Акцент будет сделан на экологически чистые овощи, которые будут закупаться у сельхозпроизводителей региона.

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Отметим, что на кондитерской фабрике "Кураж" завершены строительно-монтажные работы по цеху комплектации готовой продукции. 

В настоящее время руководство фабрики ведет переговоры по приобретению автоматизированной поточной, конвейерной промышленной линии по производству сушки, хлебной палочки, сухарного батона и "барабублика" с участком автоматической подачи сырья и автоматизированным участком упаковки готового продукта. Основная часть производственной линии будет укомплектована итальянским и немецким оборудованием. 

Уже сейчас на кондитерской фабрике производят около 20 наименований, это печенье, вафли, вафельные конфеты, сушки, баранки и т.д. 100% сотрудников компании – жители Ялуторовска и Ялуторовского района.

Сырье для нового продукта будет аналогично тому, что уже используется на действующем производстве. Заключены договора поставки на все виды необходимого сырья и ингредиентов, включая крупнейших российских производителей . 

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Ввод в эксплуатацию завода по производству овощной и плодово-ягодной консервации ООО "Тарское" запланирован на 2018 год. На площадке разработан котлован, погружены сваи, проведено статическое испытание свай. Заключен договор на изготовление и монтаж металлокаркаса с Ялуторовским механическим заводом. Получены технические условия на подключение к водопроводу, газовым сетям, электроэнергии. Изготовлена трансформаторная подстанция, но пока не смонтирована. Готов проект по подключению к газовым сетям. Определен генеральный подрядчик по строительству завода.

Производственные мощности нового завода позволят перерабатывать 7-8 тонн сырья в сутки и выпускать кабачковую, тыквенную, грибную икры, лечо из овощей, джемов из ягод и т.д. Основные поставщики сырья – сельскохозяйственные производители Тюменской и Курганской областей. Продукцию планируют реализовывать в федеральных и региональны торговых сетях, а также в мелко-оптовых магазинах.

Правительство региона оказывает господдержку обоим предприятиям. Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области" в  2016 году для ООО "Тарское" оказана государственная поддержка в виде целевого займа. ООО "Омега" (кондитерская фабрика "Кураж") подала заявку в апреле 2017 года на возмещение части затрат по договорам лизинга (субсидии).

Екатерина Исаева

Теги: Ялуторовск , консервация , инвестиции , Кураж , овощи , новые производства , Владимир Якушев , Тарское , кондитерская фабрика

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