Программа культурных мероприятий в Тюмени на выходные

Фото Молодежного театра «Ангажемент» им. В. С. Загоруйко

Спектакли, отчетные концерты и встречи в библиотеках состоятся в Тюмени 22 и 23 апреля.

22 апреля в 12 часов в Молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется сказка "Золушка" Евгения Шварца. В 18 часов на сцене "Ангажемента" – спектакль "Зойкина квартира". 23 апреля в 11 часов маленькие тюменцы приглашаются на интерактивный спектакль "Волшебный горшочек". В 14 часов начнется спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки", в 18 часов - спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого.

22 апреля в 10 часов в школе №9 (ул. Павлова, 8) начнется конкурс "Сокровища татарской культуры", посвященный 100-летию сибирско-татарского писателя Якуба Занкиева.

В Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1) 22 апреля в 10 часов откроется выставка, на которой представят уникальные книги о планете Земля.

В рамках "Папиного клуба" в библиотеке №3 (ул. Ямская, 110/4) в 11 часов начнется встреча "Как весело и с пользой провести свободное время" с авторами проекта "Капитаны двора" Центра развития мотивации детей к познанию и творчеству "ГринЛандия" и Детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса".

В 11 часов 22 апреля в школе №67 (ул. Камчатская, 154) откроется конкурс народного творчества "Таланты Туры".

Отчетный концерт Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) 22 апреля пройдет в театрализованной форме и будет приурочен к Году зкологии в России. Начало в 14 часов.

23 апреля концертно-тематическая программа "Весна идет" начнется в 11 часов 30 минут в детской школе искусств им. В. В. Знаменского (ул. Республики, 42).

В Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Щербакова, 11) 23 апреля участники клуба "Тропинки Родины моей" посетят мужской Свято-Троицкий монастырь. Начало в 12 часов.

Центр татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) 23 апреля приглашает всех любителей театра. В 15 часов начнется историческая миниатюра "Заветная мечта купца Ф. С. Колмогорова". В 16 часов начнется спектакль-комедия по пьесе А. Н. Островского "Блажь", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.