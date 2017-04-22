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В Интернете появилась интерактивная карта парадов Победы

18:09 21 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
parad2017.mil.ru

Полная карта парадов Победы с подробной информацией о численности военнослужащих и количестве военной техники, задействованных в военных парадах в ознаменование 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представлена на сайте Минобороны РФ.

С помощью интерактивного приложения "Карта парадов Победы" посетители могут детально ознакомиться со схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и составом механизированных парадных колонн.

В приложении в инфографичной форме представлены схемы построения парадных расчетов, состав и количество личного состава и военной техники на парадах Победы в 28 городах России. 

В мультимедийном приложении "Техника парада Победы в Москва" доступна в интерактивная схема порядка прохождения колонн военной техники и пролета авиации на параде Победы, а также их тактико-технические характеристики.

Впервые в приложении "Карта парадов Победы-2017" пользователи смогут скачать изображения арктических вариантов новейших ЗРК "Тор-М2ДТ" и ЗРПК "Панцирь-СА" без защитных чехлов.

Планируется, что в дальнейшем для жителей Москвы и гостей столицы будет опубликована карта салютов Победы в одноименном разделе.

В военных парадах по всей стране примут участие более 90 тыс. военнослужащих. Самым масштабным в России станет парад в Москва. Торжественным маршем по Красной площади пройдут более 10 тыс. 400 человек, в колонне парадной техники пройдут 118 боевых машин, 72 самолета и вертолета пролетят над Красной площадью в воздушном строю, сообщает пресс-служба Минобороны.

Теги: Интернет , парад Победы , Великая Отечественная война , карта , Память Победы

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