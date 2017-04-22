Степан Киричук: работа муниципалитетов очень важна для людей

council.gov.ru

Местное самоуправление в России имеет почти 250-летнюю историю, и только в наше время муниципалитеты на деле получили широкие права и возможности для управления жизнью на своей территории.

Об этом заявил член Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Степан Киричук, поздравляя жителей региона с Днем местного самоуправления.

"Это профессиональный праздник всех работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, депутатов местных законодательных органов, тех, кто непосредственно решает вопросы местного значения территории, занимаясь ежедневной, зачастую рутинной, но очень важной для всех работой, удовлетворяя интересы и потребности земляков", - говорится в поздравлении сенатора.

Степан Киричук призвал работников органов местного самоуправления и дальше верно служит каждому жителю Тюменской области, обеспечивая населению комфортную жизнь, а региону - подъем, благополучие и процветание.

Евгений Бабенко