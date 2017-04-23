Тюменские моржи проведут акцию "Доплыть до Победы"

ТГМЦ

Моржи центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" готовятся к акции "Доплыть до Победы", посвященной очередной годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Это уже шестая по счету акция. На этот раз моржи намерены преодолеть в общей сложности 72 километра по реке Тобол — по километру за каждый год, прошедший после окончания войны. Начнется мероприятие 6 мая в 15 часов на базе отдыха "Березовка" в Заводоуковском районе. А заплыв стартует 7 мая в 10 часов у деревни Шашова Упоровского района.

Как рассказала исполнительный директор центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина, по реке предполагается заплыв трех эстафет по десять человек в команде. В общей сложности они проплывут 60 километров. Недостающие 12 километров моржи "доберут" на традиционном заплыве 9 мая по реке Тура от моста Влюбленных до Совмещенного моста на ул. Мельникайте.

"Можно сказать, что акция пройдет в два этапа, - пояснила Татьяна Редькина. - Кроме того, одновременно с заплывом по Тоболу активысты центра, не занятые в эстафетном плавании, будут встречаться с жителями деревень Упоровского и Заводоуковского районов, собирать и записывать сведения о ветеранах, проживающих в населенных пунктах, интересных событиях из жизни деревень в период Великой Отечественной войны. Собранная информация в последствие будет передана на портал мы-помним.рф".

По словам Татьяны Редькиной, всем желающим жителям предложат присоединиться к акции "Доплыть до победы" и окунуться в воду или проплыть хотя бы небольшое расстояние по реке. "Простое окунание мы будем приравнивать к одному метру дистанции, тем самым мы хотим приобщить сельских жителей к здоровому образу жизни", - уточнила Татьяна Редькина, добавив, что всем участникам акции подарят книги и буклеты об истории Тюменской области.

Она также рассказала, что эстафетный заплыв состоится в любом случае, даже если паводковая ситуация ухудшится и Тобол выйдет из берегов. Возможно, в этом случае поменяется место начала мероприятия, пишет "Вслyх.ру".