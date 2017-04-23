Преподаватели колледжей посоревнуются в мастерстве

Фото ИА "Тюменская линия"

Соревнования преподавателей техникумов и колледжей по международным стандартам Worldskills впервые пройдут в Тюменской области. Региональный конкурс профессионального мастерства состоится 28 апреля.

Педагоги, которые готовят будущих чемпионов, покажут класс своим ученикам. Причем ограничений по возрасту у наставников нет, соревноваться могут все педагоги со стажем более года. Состязаться они будут по таким компетенциям, как: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, электромонтаж, сварочные технологии, кондитерское дело, эксплуатация сельскохозяйственных машин, сетевое и системное администрирование, пишет "Кoмсомольская прaвда – Тюмeнь"..

Площадками для масштабного турнира станут Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, лесотехникум, техникум строительной индустрии и городского хозяйства, техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, Агротехнологический колледж и Ишимский многопрофильный техникум. Мастера будут выполнять задания, аналогичные уровню регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia Тюменской области 2017. На выполнение задания конкурсантам предложат от 6 до 8 часов.

Оценивать участников будут независимые экспертные комиссии, в состав которых войдут представители крупнейших предприятий области.