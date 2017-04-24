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Гениальный скрипач выступит с тюменским оркестром

16:16 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
kto72.ru

Тюменская филармония впервые станет одной из площадок для проведения Транссибирского арт-фестиваля 28 апреля.

На сцене концертного зала имени Юрия Гуляева состоится концерт с участием художественного руководителя фестиваля - скрипача с мировым именем Вадима Репина и Тюменского филармонического оркестра.

Транссибирский арт-фестиваль завоевал мировую популярность, став международным проектом. Помимо Новосибирска, который является центром фестиваля, площадками в 2017 году станут Красноярск, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Тобольск, также концерты пройдут в Токио, Лондоне, в Брюсселе. С 2017 года попечительский совет Транссибирского арт-фестиваля возглавляет заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. 

В первом отделении тюменского концерта в исполнении оркестра прозвучит музыка из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Во втором отделении зрители услышат популярное произведение финского композитора Яна Сибелиуса – концерт для скрипки с оркестром, а также рапсодию для скрипки с оркестром Мориса Равеля "Цыганка". 

Вадим Репин родился в Новосибирске в 1971 году, начал занятия на скрипке в возрасте пяти лет и спустя полгода впервые выступил на сцене. Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон. 

В 11 лет Вадим завоевал золотую медаль на международном конкурсе имени Венявского и дебютировал с сольными концертами в Москве и Ленинграде. В 1985 году, в возрасте 14 лет, Вадим Репин выступил в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки. Год спустя состоялся его успешный дебют в нью-йоркском Карнеги-холл. В 1989 году Вадим Репин стал самым молодым победителем престижнейшего международного конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе за всю его историю. После этой победы музыкант регулярно выступал в самых лучших залах мира с оркестрами высочайшего класса. 

Как отметил директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов, Транссибирская магистраль проходит практически через всю нашу страну, и философия фестиваля заключается в том, чтобы соединить необъятные расстояния посредством музыкального искусства, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"К фестивалю уже присоединился Красноярский край, Омская область. Теперь в его истории должна появиться и Тюменская область. На следующий год мы постараемся, чтобы наше участие в фестивале не ограничилось только одним концертом. Вадим Репин уникальный музыкант. Он был известен как вундеркинд, который играл на скрипке абсолютно бесподобно, блестяще. Я уверен, что сотрудничество нашего филармонического оркестра с исполнителем такой величины очень значимо для развития молодого коллектива", - рассказал он. 

Теги: концерты , Тюменская филармония , Тюменское концертно-театральное объединение

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