Тюменский детсад №50 - победитель всероссийского конкурса

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Коллектив детского сада №50 Тюмени награжден золотыми и серебряными медалями всероссийских конкурсов "Росточек: мир спасут дети" и "Управленческий ресурс", проходивших под эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры.

По информации организаторов, на конкурс было представлено более 100 работ из 20 субъектов Российской Федерации. По итогам конкурса в номинации "Эффективное управление качеством образования" золотая медаль вручена руководителю детского сада №50 Екатерине Вешкурцевой.

Золотая медаль также присуждена коллективу детсада №50 в номинации "Я внедряю ФГОС" за творческий поиск эффективных ресурсов развития устной речи детей и комплект материалов по использованию дидактического материала, сообщает департамент образования администрации Тюмени.

Две серебряные медали вручены дошкольному учреждению за реализацию проекта "Лето - это маленькая жизнь" по организации летнего отдыха и оздоровления дошкольников и оригинальный комплект материалов "Формирование эмоционального интеллекта у дошкольников посредством вовлечения в экспериментальную деятельность".

Соб. инф.