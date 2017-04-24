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Врачи скорой помощи в Тюмени реанимировали малыша, который родился раньше срока

14:27 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Преждевременные роды на дому приняла фельдшерская бригада скорой помощи в Тюмени 24 апреля.

Рано утром у 37-летней женщины на пятом месяце беременности началось интенсивное кровотечение, вызов в скорую поступил в 5 часов 2 минуты. Через 16 минут бригада была на месте. На свет появился мальчик весом 1 кг 300 граммов. Малыш не подавал признаков жизни. В течение 30 минут фельдшеры проводили непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Реанимация увенчалась успехом. Маленького пациента в тяжелом состоянии вместе с мамой доставили в перинатальный центр.

Ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии в отделении реанимации новорожденных. Врачи стационара делают все возможное, чтобы спасти мальчика, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: роды , реанимация , скорая помощь

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