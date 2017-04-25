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Владимир Якушев: конкурс "Славим человека труда!" проходит в условиях серьезной конкуренции

16:01 25 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Большинство победителей и призеров конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!", который прошел в Уральском федеральном округе в 2016-2017 годах — представители Тюменской области.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, подводя итоги торжественной церемонии награждения победителей конкурса "Славим человека труда!", которая состоялась в Тюмени.

"Такие конкурсы очень нужны. Количество специальностей, по которым проводится конкурс, увеличивается с каждым годом. Очень важно, что в соревнованиях участвуют не только опытные профессионалы, но и молодые студенты, у которых еще все впереди", - отметил губернатор.

По словам Владимира Якушева, уже на региональных этапах конкурса соревнования проходят в условиях серьезной конкуренции. "Поэтому победа или призовое место в конкурсе "Славим человека труда!" для молодых ребят - очень важный момент в жизни", - добавил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что за годы проведения конкурса в Тюменской области существенно возрос престиж рабочих профессий. "При поступление в некоторые колледжи по ряду специальностей на одно место претендуют от шести до восьми абитуриентов. На мой взгляд, это  важный показатель, который говорит о том, что тюменская молодежь совершенно по-новому стала относиться к званию рабочего человека. И конкурс "Славим человека труда!" сыграл в этом далеко не последнюю роль", - подчеркнул Владимир Якушев.

Победителями и призерами конкурса "Славим человека труда!" в Уральском федеральном округе по 21 номинации стали 118 человек, 35 из них - представители Тюменской области. На втором месте по количеству победителей и призеров оказалась Челябинская область - 27 человек. Третье место занял Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 17 человек.

Евгений Бабенко

Теги: рабочие профессии , подготовка кадров , конкурс профмастерства , Владимир Якушев , Славим человека труда

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