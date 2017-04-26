В Нижневартовске раскрыто убийство мужчины, тело которого нашли в болоте

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В Нижневартовске раскрыто убийство местного жителя, тело которого найдено в болоте.

Сообщение об исчезновении жителя Нижневартовска, 1976 года рождения, работавшего разнорабочим на базе ООО "НВ - Строй" поступило в полицию 17 апреля 2017 года. Тело пропавшего было обнаружено в болоте в 50 метрах от базы, при этом, на теле мужчины имелись признаки насильственной смерти.

В убийстве подозревают двух жителей Омской области, 1996 и 1998 годов рождения, работающих на базе ООО "НВ - Строй" вахтовым методом.

По данным следствия, в ночь на 15 апреля 2017 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились убить мужчину.Они переоделись в рабочую одежду, надели перчатки и нанесли спящему потерпевшему множество ножевых ранений, от которых мужчина скончался. После этого, обвиняемые перенесли тело мужчины в болото, а также инсценировали его самовольный уход – выбросили его одежду, сумку, предметы гигиены. Чтобы скрыть преступление мужчины сожгли свою одежду, а нож выкинули.

Обвиняемые заключены под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.