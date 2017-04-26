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Тюменцам возместят ущерб и выплатят компенсацию пострадавшим в результате прорыва теплосетей

20:21 25 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Уральская теплосетевая компания поможет гражданам, чье имущество пострадало во время испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в Тюмени, урегулировать причененный ущерб.

Об этом заявила пресс-секретарь компании Елена Березюк.

"Нам известны случаи с пострадавшими, и мы готовы рассматривать все заявления граждан. Необходимо обращаться в "Уральскую теплосетевую компанию" по адресу - улица Одесская, 5. Мы не останемся в стороне и предпримем все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку", - подчеркнула она.

Напомним, 25 апреля в Тюмени прошли массовые испытания теплосетей на прочность при максимальных температурных нагрузках. Такие проверки регламентированы федеральным законом, ресурсоснабжающие организации обязаны их выполнять.

Как пояснила Елена Березюк, подобные проверки прошли 24 апреля в Ульяновске, Самаре, Санкт-Петербурге и других городах. Они позволяют выявить слабые участки магистралей, где требуется ремонт до наступления зимы. 

Евгения Шевцова

Теги: УТСК , тепловые сети , испытания , компенсация

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