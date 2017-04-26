Владимир Якушев: тюменская экономика растет за счет промышленности

фото Тобольской промплощадки

Развитие промышленности - основной фактор роста тюменской экономики. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в интервью изданию "Коммерсант".

"Сегодня промышленность формирует более трети валового регионального продукта. Основные точки роста - это крупные промышленные узлы и отдельные новые индустриальные проекты, реализуемые на территории региона", - отметил губернатор.

Ядро тобольского промышленного узла - нефтегазохимические проекты СИБУРа, рассказал глава региона.

"Мощности "СИБУР Тобольска" по переработке широкой фракции легких углеводородов расширены до 8 миллионов тонн в год. В сентябре 2016 года "Тобольск-Полимер" выпустил первую миллионную тонну полипропилена. За 2016 год произведено более 450 тысяч тонн полипропилена - это треть от общероссийского объема. Полным ходом идет строительство комплекса по производству полимеров "ЗапСибНефтехим". Он станет самым мощным в стране и одним из крупнейших в мире. Общий объем инвестиций составит почти 0,5 триллиона рублей", - сообщил Владимир Якушев.

По словам главы региона, поддерживая развитие мегапроекта СИБУРа, областная власть рассчитывает также на мультипликативный эффект, который заключается в создании производств, работающих в его экономическом ареале. Уже сейчас в разных районах области реализуются новые проекты по переработке полимеров, производству деревянных поддонов, упаковочной тары.

"Антипинский нефтеперерабатывающий завод - флагман тюменского промышленного узла. В 2016 году, в год своего десятилетия, завод вышел на промышленный режим работы с рекордной в стране глубиной переработки нефти 98 процентов и годовым объемом переработки более 9 миллионов тонн. В 2017 году здесь начнут производить высокооктановые бензины стандарта Евро-5. Первый миллион тонн тюменского металла дал завод "УГМК Сталь". Здесь началось производство металла для машиностроительного производства. Уватский промышленный узел в 2016 году пополнился еще двумя введенными в разработку нефтегазовыми месторождениями", - отметил Владимир Якушев.

Напомним, объем инвестиций в экономику Тюменской области за 2016 год вырос на 14,5% - до 261,5 млрд рублей. В результате регион поднялся с 15 на пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

В региональном реестре зарегистрированы 490 проектов на общую сумму 1,6 трлн рублей, что предполагает создание 43 тыс. рабочих мест. Из них в первой половине 2017 года, по данным регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, в области появится более 1,2 тыс. новых рабочих мест, а к 2021 году ожидается создание порядка 50 тыс. рабочих мест.

За последние три года в регионе открыты 25 крупных промышленных производств, семь из них - с участием иностранного капитала. Если в 2007 году доля промышленности в экономике Тюменской области составляла 9%, то в 2016 году увеличилась до 37,5%.

Евгений Бабенко