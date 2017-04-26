Импортозамещение по-тюменски: крупные заказы и новые технологии

t-l.ru

Работа правительства Тюменской области по импортозамещению и взаимодействию с крупными заказчиками вышла на новый уровень. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в интервью изданию "Коммерсант".

"Благодаря понятному и конкретному алгоритму взаимодействия тюменские заводы за последний год только в рамках программ поддержки правительства региона поставили нефтяникам оборудования и материалов на 23 миллиарда рублей. Половину из этого объема составила импортозамещающая продукция. Совокупный заказ "Роснефти", "Газпромнефти", ЛУКОЙЛа, СИБУРа предприятиям области составил более 100 миллиардов рублей. Это в существенной мере помогло нам снизить негативный эффект от спада в строительной индустрии", - отметил губернатор.

По словам главы региона, в импортозамещении областное правительство делает ставку и на развитие биотехнологий. Знаковый проект в этой сфере - строительство завода по глубокой переработке пшеницы "Аминосиб" в Ишимском районе.

"Это одно из трех предприятий по производству лизина, строящихся в России, причем единственное за Уралом. Оно по сути восстанавливает в России отрасль биотехнологий. Это новое крупное производство, на котором будет не только производиться агропромышленная продукция с высокой добавленной стоимостью, но и обеспечиваться ее диверсификация. Продукты глубокой переработки зерна могут использоваться в пищевой промышленности и для кормления животных, что решит задачу импортозамещения для животноводческих предприятий промышленного типа", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко