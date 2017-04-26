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Жители Сладковского района просят увеличить время работы полигона ТБО

17:48 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Прокуратура Тюменской области

Тему благоустройства территории Сладковского района поднял в своем блоге на сайте областного правительства глава  муниципального района Александр Иванов.

Проблема захламления бытовым и строительным мусором лесов и обочин дорог актуальна для всех населенных пунктов.

"Проезжая по дорогам, можно заметить свалки бытовых и строительных отходов. Иногда они бывают совсем небольшими, но порой простираются на несколько квадратных километров. Их число растет с каждым днем. Главная проблема, которую создает вывоз мусора на несанкционированные свалки, является загрязнение окружающей среды вредными веществами, а в случае возгорания ядовитые вещества попадут в атмосферу", - пишет глава района.

Жители Сладковского района активно подключились к обсуждению вопроса по наведению порядка. В блоге главы опубликованы некоторые предложения, которые, на их взгляд, улучшат экологическую обстановку.

Так, Екатерина просит увеличить рабочее время свалок: не всегда можно успеть до закрытия. "С приходом весны в кюветах появилось много пакетов с мусором. Сейчас все начнут прибираться возле домов, а свалка мало того, что она платная так еще и работает до 18 часов. Вот и завалили все хламом. Нельзя ли увеличить время работы свалки, ведь народ на работе и не всегда успевает вывезти мусор до закрытия. И еще неудобно с квиточками (квитанция об оплате. прим. редакции). Их надо сначала взять в ЖКХ (тоже только в рабочее время). Вот от домов, которые за школой собирает и вывозит мусор трактор. Почему бы так не сделать по другим улицам. Я думаю, что если бы у людей была возможность выкинуть мусор сразу, не накапливая его, то и кюветы и леса были бы чище", - резюмирует жительница.

Еще один вопрос, поднятый в блоге главы Сладковского района, это ямы, заваленные мусором в деревне Большое. Как пишет Динара, проблему нужно решить, как можно быстрее. "У нас были базы, их разобрали, а мусор и глубокие ямы никто не убрал. Три дня назад у меня в те ямы упала корова и умерла. Так же в деревне стоят сгоревшие дома с кучей гвоздей, а свалка загажена сладковскими жителями, которые кидают мусор и падаль куда попало, сделайте что-нибудь ", - обращается Динара.

Напомним, что указом президента 2017 год объявлен не только Годом экологии, но и Годом особо охраняемых природных территорий. Год экологии имеет одну важную цель — привлечение общественности к проблемам, связанным с загрязнением природы и последствиями этих загрязнений. Оставить свои предложения общественность может в блоге главы Сладковского района.

Теги: мусор , Сладковский район , Год экологии , субботник , блог

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