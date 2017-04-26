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На Западно-Эпасском месторождении добыт первый миллион тонн нефти

18:10 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
rosneft.ru

Первый миллион тонн нефти с начала промышленной эксплуатации Западно-Эпасского месторождения добыли нефтяники РН-Уватнефтегаза. Месторождение было введено в эксплуатацию в январе 2016 года.

29 скважин месторождения обеспечивают среднесуточную добычу более 2,7 тыс. тонн нефти.

Западно-Эпасское месторождение расположено в пределах Усть-Тегусского лицензионного участка в 250 км от поселка Уват. Остаточные извлекаемые запасы нефти (АВ1С1+В2С2) составляют 16 млн тонн.  

За период эксплуатации на месторождении неоднократно установливались буровые рекорды. Здесь была построена самая длинная на Уватском проекте горизонтальная скважина с длиной горизонтального участка 1 тыс. м (при общей глубине ствола 4,6 тыс. м). Примененные технологии позволили достичь рекордного для проекта уровня добычи в объеме 677 тон нефти/сутки, сообщает пресс-служба Роснефти.

Западно-Эпасское месторождение является третьим по объему добываемой нефти среди 10 месторождений Уватского проекта ООО "РН-Уватнефтегаз".

Теги: Роснефть , добыча нефти , Уватский проект

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