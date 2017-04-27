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Владимир Якушев: заботиться о ветеранах нужно не только накануне Дня Победы

12:05 27 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

День Победы – один из главных праздников для России, считает губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Мы традиционно готовим масштабный праздник, красочный парад, пройдут множество патриотических мероприятий для молодежи. Я всегда говорил и повторюсь: вспоминать о ветеранах, участниках трудового фронта нужно не только накануне Дня Победы, а каждый день. Знаю, что при Областном совете ветеранов открыт счет "Благодарение победителям". Более 1 тысячи 300 ветеранов получили из него поддержку и решили бытовые вопросы. Такие счета есть во многих городах и муниципалитетах. Многие предприятия поддерживают материально своих ветеранов и тружеников, и я считаю, это правильно", - отметил Владимир Якушев в программе "Час с губернатором".

Он добавил, что в регионе работают и дополнительные меры соцподдержки. Ко Дню Победы ветераны, труженики тыла, дети войны, родившиеся до 31 декабря 1931 года, получат материальную помощь.

Глава региона напомнил, что 9 мая в Тюмени для них подготовят транспорт, чтобы поколение победителей могло вместе со всеми участвовать в параде.

"Это один из самых трогательных и впечатляющих моментов – когда идет колонна ветеранов и "Бессмертный полк". Я тоже всегда присоединяюсь к параду и думаю, что колонна с портретами фронтовиков станет еще больше, как это происходит каждый год", -  отметил Владимир Якушев.

Евгения Шевцова

Теги: Владимир Якушев , парад Победы , социальная поддержка , День Победы , Бессмертный полк

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