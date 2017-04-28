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Дорожные инспекторы проверяют тюменские дворы

11:54 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюмени

Информацию о дорожных ловушках и необходимости соблюдения правил движения распространяют автоинспекторы и активисты дорожной безопасности во время инструктажей по основам дорожной безопасности во дворах Тюмени.

С наступлением теплых дней дети проводят все больше времени на улице, часто оказываясь без присмотра взрослых. Сотрудники Госавтоинспекции вручают подросткам справочники, взрослым - листовки и памятки.

Фото Госавтоинспекции Тюмени

До начала летних каникул профилактические мероприятия "Безопасные дворы – детворе!" пройдут во всех спальных районах города. Сотрудники ГИБДД вместе с представителями органов местного самоуправления проверят организацию дорожного движения во дворах и соответствие детских игровых и спортивных площадок стандартам и нормам безопасности, сообщает Госавтоинспекция Тюмени.

                                                                 

Соб. инф.

Теги: подростки , ГИБДД , дворы , дорожная безопасность , дети

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