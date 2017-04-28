Дорожные инспекторы проверяют тюменские дворы
Фото Госавтоинспекции Тюмени
Информацию о дорожных ловушках и необходимости соблюдения правил движения распространяют автоинспекторы и активисты дорожной безопасности во время инструктажей по основам дорожной безопасности во дворах Тюмени.
С наступлением теплых дней дети проводят все больше времени на улице, часто оказываясь без присмотра взрослых. Сотрудники Госавтоинспекции вручают подросткам справочники, взрослым - листовки и памятки.
Фото Госавтоинспекции Тюмени
До начала летних каникул профилактические мероприятия "Безопасные дворы – детворе!" пройдут во всех спальных районах города. Сотрудники ГИБДД вместе с представителями органов местного самоуправления проверят организацию дорожного движения во дворах и соответствие детских игровых и спортивных площадок стандартам и нормам безопасности, сообщает Госавтоинспекция Тюмени.
Соб. инф.