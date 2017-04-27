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Школьники региона примут экологическую эстафету

13:54 27 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Международный экологический фестиваль "Сохраним нашу Землю" проходит в Тюменской области.

Участие в нем принимают делегации из регионов России, Казахстана, Белоруссии, Германии. 27 апреля в сквере Юннатов (на перекрестке улиц Холодильной и Республики) они откроют и передадут экологическую эстафету учащимся школы №5 Тюмени.

Также ребята получат наставления от организаторов фестиваля, представителей городской администрации, студентов из Египта, Конго, Вьетнама и Индонезии. Школьники торжественно зачитают клятву эколят – молодых защитников природы – и пообещают заботиться об экологии и призывать к этому других. Начало мероприятия в 15 часов. 

Напомним, с 2015 года Тюменская область активно участвует во всероссийских природоохранных социально-образовательных проектах "Эколята" и "Молодые защитники природы". В 2016 году она была официально объявлена территорией эколят.  

Теги: школьники , эстафета , эколята , Год экологии

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