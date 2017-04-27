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Владимир Якушев: аэропорт Рощино активно расширяет маршрутную сеть

13:43 27 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
yamal.aero

Регулярные рейсы из Тюмени по семи новым направлениям - в Самару, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Минеральные воды, Талакан - открывает авиакомпания "Ямал" в мае. Это в дополнение к уже действующим в Томск и Уфу, которые начали выполняться в первом квартале 2017 года.

Открытию новых направлений, а также увеличению частот полетов из Тюмени в Сочи, Анапу, Симферополь, Краснодар, Минеральные воды, Геленджик и другим направлениям, послужило динамичное развитие авиакомпании и пополнение парка воздушных судов семью новыми Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Начиная с 7 мая "Ямал" организует дополнительный рейс из Тюмени в Ноябрьск (будет выполняться по воскресеньям). Сейчас полеты осуществляются по понедельникам, средам и пятницам. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. И тюменцы, и ямальцы обращались с такими просьбами и теперь вопрос решен.

yamal.aero

"После завершения реконструкции Рощино активно занимается расширением маршрутной сети. Аэропорт ведет переговоры с разными авиакомпаниями. Открываются новые направления. Растет число рейсов по действующим. Поставлена задача целенаправленно развивать межрегиональное авиасообщение, прежде всего по северным маршрутам",- подчеркнул глава региона.

Напомним, тюменский аэропорт Рощино в первом квартале 2017 года нарастил пассажиропоток на 26%. За этот период услугами воздушной гавани воспользовались свыше 344 тысяч пассажиров, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

25 апреля стартовала международная чартерная программа полетов из Тюмени в Турцию. Первый чартерный рейс в Анталию выполнил авиаперевозчик АзурЭйр. В Турцию также полетят чартеры авиакомпаний АтласГлобал (с 27 апреля) и РойалФлайт (с 29 апреля), с июня – АК "Россия" и "Вим-Авиа".

Летом из Рощино ожидается выполнение чартеров в Бургас, Тунис, Ларнаку, Пхукет, открытие регулярных рейсов новых иностранных авиакомпаний АтласГлобал в Стамбул и Ellinair в Салоники, сообщает пресс-служба аэропорта.

Теги: авиакомпания Ямал , аэропорт Рощино , Владимир Якушев

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