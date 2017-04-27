В Тюменской области начинают патрулировать леса

rcfh.ru

195 маршрутов патрулирования разработано в Тюменской области. Леса под усиленный контроль взяли еще до начала пожароопасного периода.

Под контролем - площадь общей протяженностью около 24,6 тыс. км. В случае необходимости лесные инспекторы готовы оперативно расширить места патрулирования. Кроме того, аналитическая работа будет продолжаться в ходе всего периода, и каждые двадцать дней графики будут корректироваться. На охрану леса вышли 195 лесных инспекторов.

В патруль входят представители ГКУ "Тюменьлес", управления федерального лесного надзора департамента лесного комплекса, в ряде случаев представители полиции. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан до 3 тыс. рублей, на должностных лиц - до 20 тыс. рублей, на юридических лиц - до 200 тыс. рублей.

Если из-за нарушения возник лесной пожар, то в зависимости от причиненного ущерба предусматривается уголовная ответственность, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.