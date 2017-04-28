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На охрану лесов и тушение пожаров в 2016 году в регионе было потрачено около 350 миллионов рублей

10:37 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

14 лесных пожаров произошло в Тюменской области с начала пожароопасного сезона. Все они были небольшого размера, спасатели устранили возгорания в первые сутки и не допустили распространение огня.

Об этом рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Причинами 11 из них стала вина человека, один пожар произошел из-за лесозаготовителя, один - от линейных объектов и еще один пришел в регион с территории Свердловской области.

Владимир Артановский сообщил, что начался период активного патрулирования лесов всеми средствами и силами.

"В 2016 году мы были лидерами по негоримости в Уральском федеральном округе. Сейчас, если не считать Югру и Ямал, где еще лежит снег, мы все еще лидеры, так как в соседних областях ситуации сложнее и пожароопаснее. Мы подготовились к сезону еще в прошлом году и, не смотря на угрожающие прогнозы, мы готовы к борьбе со стихией", - пояснил он.

Владимир Артановский обратил внимание на то, что природный фактор как причина пожаров случается крайне редко, львиная доля возгораний происходит по вине человека. Уже выписаны 46 штрафов на сумму в полмиллиона рублей.

"Жалеть никого не будут, если ты пришел в лес и нарушаешь правила безопасности - будь готов к неотвратимости наказания", - подчеркнул он.

Директор департамента рассказал, что в регионе по итогам 2016 года на охрану лесов и тушение лесных пожаров было потрачено около 350 млн рублей.

Дарья Казакова

Теги: Владимир Артановский , лесные пожары

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