Альберт Новопашин рассказал о громких коррупционных преступлениях и защите прав жителей региона

Фото ИА "Тюменская линия"

Интернет-конференция начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области старшего советника юстиции Альберта Новопашина состоялась на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

Ирина Шемякина: Добрый день, дамы и господа, уважаемые пользователи Интернета! На сайте информационного агентства "Тюменская линия" проходит интернет-конференция начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области старшего советника юстиции Альберта Новопашина. Ее тема: "О защите трудовых и социальных прав граждан Тюменской области".

Здравствуйте, Альберт Рафаилович.

Альберт Новопашин: Добрый день.

Ирина Шемякина: первый вопрос от Семена из Ишима: Альберт Рафаилович, проверяет ли прокуратура магазины на предмет продажи паленого алкоголя?

Альберт Новопашин: да, в рамках выполнения заданий вышестоящих прокуратур совместно с сотрудниками департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области.

В этом году возбуждено семь административных дел, из них четыре – по ч. 3 ст.14.16 КоАП РФ, два - по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ, одно- по ст.14.2 КоАП РФ. Внесено пять представлений. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле органов прокуратуры области.

Например, Заводоуковской межрайонной прокуратурой в ходе совместной проверки с сотрудниками МО МВД РФ "Заводоуковский" установлен факт реализации алкогольной продукции в магазине ИП Гусейнова. У продавца отсутствовала лицензия, возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, сотрудники прокуратуры области на системной основе осуществляют мониторинг Интернета, по результатам которого в суды общей юрисдикции направляют исковые заявления о признании запрещенной к распространению в Российской Федерации, размещенной в Сети информации о продаже дистанционным способом алкогольной продукции, о круглосуточной доставке алкогольной продукции, о продаже дубликатов элитного алкоголя по заниженным ценам. С начала года подготовлен 81 иск, из них 61 удовлетворен, 20 – находятся на рассмотрении в суде.

Так, прокуратура Тобольска выявила информационный ресурс по продаже дубликатов элитного алкоголя дистанционным способом. Информационный ресурс содержал прейскурант цен и виды различного алкоголя, услуги доставки алкогольной продукции, в том числе в различные регионы России.

Ирина Шемякина: Ольга из тюмени спрашивает про пожароопасный сезон. Сейчас запрещают посещать леса: "А если просто выехали семьей в лес и не разводим костер, то тоже накажут?"

Альберт Новопашин: запрет на посещение лесов связан не с установлением пожароопасного сезона, а с введением особого противопожарного режима.

В соответствии со ст.30 федерального закона "О пожарной безопасности" решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим, на период действия которого устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на посещение гражданами лесов.

Постановлением правительства Тюменской области особый противопожарный режим вводится с 28 апреля. При этом запрет на посещение лесов не распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области.

В случае посещения лесов с 28 апреля вы можете быть привлечены к административной ответственности по ст.3.19 Кодекса Тюменской области об административной ответственности "Невыполнение нормативных правовых актов Тюменской области, устанавливающих пребывания в лесах в Тюменской области", штраф на граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей.

Ирина Шемякина: следующий вопрос от Алексея об испытаниях трубопроводов в Тюмени, когда в районе дома №10 по ул. Максима Горького и по ул. Геологоразведчиков от порывов тепловых сетей оказалась затоплена кипятком территория, у некоторых пострадало имущество и несколько людей получили ожоги кипятком. Что в этой связи предпринимают органы прокуратуры?

Альберт Новопашин: действительно, 25 апреля при проведении АО "Уральская теплосетевая компания" - филиалом "Тюменские тепловые сети", "Тепло Тюмени" - филиалом ПАО "СУЭНКО" испытаний на тепловых сетях Тюмени произошли порывы.

Прокуратура области по указанному факту инициировала проведение проверки, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства как при проведении указанными организациями испытаний, так и действиям должностных лиц администрации Тюмени. К проверке привлечены сотрудники Северо-Уральского управления Ростехнадзора. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проведение проверки находится на особом контроле прокурора области.

Ирина Шемякина: Светлана просит назвать реальные факты коррупционных проявлений в государственных органах исполнительной власти Тюменской области, выявленные в 2016 году. С какими сферами они связаны?

Альберт Новопашин: органы прокуратуры области осуществляют надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции не только в исполнительных органах государственной власти, но и в представительных и исполнительных органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях. И практически во всех указанных органах в 2016 году выявлялись коррупционные нарушения закона. В прошлом году прокуроры выявили 4 тыс. 800 таких нарушений.

Наибольшее число коррупционных проявлений выявляется в сферах земельных отношений, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, образования, деятельности, связанной с распределением и расходованием бюджетных средств и другие. Правоотношения в указанных сферах, к сожалению, толкают людей на противоправные и даже преступные действия.

И именно в данных сферах у нас есть и так называемые "громкие" уголовные дела о коррупции.

К примеру, в 2016 году за получение взяток от предпринимателей и юридических лиц к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 2 млн рублей приговорен бывший заместитель начальника полиции УМВД России по Тюмени Вячеслав Гаспаров.

В апреле прошлого года бывший директор ГАУК ТО ДК "Нефтяник" Елена Наймушина и ее бывший заместитель Илья Соловьев были осуждены за хищение из бюджета более 39,5 млн рублей при закупке из-за рубежа светодиодного оборудования для Дворца культуры. Суд назначил Наймушиной 7 лет 6 месяцев лишения свободы, Соловьеву – 5 лет 6 месяцев. Кроме того, с осужденных взыскана вся сумма похищенных средств.

За превышение должностных полномочий и мошенничество с землей, в результате которых государству был причинен ущерб в сумме более 6,3 млн рублей, к двум годам лишения свободы приговорен бывший глава администрации Переваловского муниципального образования Тюменского района Эдуард Егунов. Ущерб Егунов возместил полностью до вынесения приговора.

Привлечен к уголовной ответственности и уже в 2017 году осужден за злоупотребления с муниципальной квартирой бывший глава администрации Уватского района Тулупов.

За взяточничество привлечены к уголовной ответственности сотрудники Росреестра в Тюменском районе и кадастровой службы в Ялуторовске, сотрудник Ростехнадзора в Ишиме. Могу сказать, что подобную работу по борьбе с коррупционными правонарушениями и преступлениями прокуратура и правоохранительные органы региона будут продолжать и в дальнейшем.

Ирина Шемякина: Альберт Рафаилович, как вы считаете, можно ли искоренить коррупцию? Какие механизмы при этом необходимо задействовать? Этот вопрос прислала Елена из Сургута.

Альберт Новопашин: как показывает статистика, во всем мире коррупция еще пока полностью не побеждена ни в одной стране.

При этом, эксперты международной организации "Группа государств против коррупции", которая объединяет 48 европейских государств, США и Россию, признают, что наша страна не стоит на месте — определенные положительные тенденции в борьбе с коррупцией у нас есть.

Для борьбы с коррупцией действующим законодательством предусмотрено достаточного много различных механизмов – это собственно выявление коррупционных преступлений и привлечение виновных в них лиц к ответственности, это и осуществляемый прокуратурой надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции, за соблюдением чиновниками установленных законом запретов и ограничений, и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, исключение из таких актов норм, которые могут способствовать коррупционным проявлениям, и еще многое другое.

Однако, не стоит ждать, когда прокуратура и органы правоохраны наконец-то победят коррупцию, поскольку одной нашей работой мы желаемого результата не достигнем. Поэтому сами граждане, бизнес, общественность, должны объединиться и помочь нам в этой борьбе. Дорогу осилит идущий.

Ирина Шемякина: Валентина Григорьевна из Тюмени интересуется: нужно ли получать разрешение на строительство дачи?

Альберт Новопашин: в соответствии с п. 1 ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства.

Таким образом, если земельный участок, на котором вы собираетесь строить дачу, имеет вид разрешенного использования – для ведения садоводства, дачного хозяйства, и вы собрались построить на нем дачный или садовый домик, получать разрешение на строительство не нужно.

Ирина Шемякина: вопрос от Алексея: могут ли инвалиды-колясочники получить в прокат кресло-коляску в случае, если затянулась конкурсная процедура на приобретение технического средства либо средство передвижения было сдано в ремонт?

Альберт Новопашин: да, могут. Для решения этого вопроса можно обратиться в департамент социального развития Тюменской области для жителей Тюмени, для тех, кто проживает в районных центрах, следует обращаться в ГАУ комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

Ирина Шемякина: Альберт Рафаилович, нужно ли проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест офисных работников (управленческого персонала) и как часто должна проводится проверка знаний требований охраны труда? - спрашивает Ирина Сергеевна из Тюмени.

Альберт Новопашин: да, нужно. Специальная оценка условий труда проводится в отношении условий труда всех работников, работающих у работодателя-организации или работодателя-индивидуального предпринимателя, за исключением только надомников и дистанционных работников.

Согласно части 2 статьи 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.

Согласно статье 3 федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" специальная оценка условий труда не проводится только в отношении условий труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. По вопросу проведения проверка знаний требований охраны труда отмечу: есть очередная - не реже одного раза в три года, внеочередная - независимо от срока предыдущей проверки: при изменениях в нормативных актах в части требований по охране труда; при вводе нового оборудования, изменении технологических процессов; при переводе работников на другую работу или перерыве в работе в данной должности более одного года; по требованию должностных лиц государственных органов; при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных их знаний и после аварий и несчастных случаев на производстве.

Практика прокурорского надзора в указанной сфере деятельности свидетельствует о многочисленных нарушениях законодательства, допускаемых работодателями, наиболее распространенными из которых являются не обеспечение работодателями безопасных условий труда, в том числе в части обучения и инструктажа по охране труда, стажировки на рабочих местах, проверки знаний требований охраны труда, не проведение медицинских осмотров, не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, не соблюдение порядка расследования несчастных случаев на производстве.

В качестве примера приведу некоторые случаи, такв ходе проверки деятельности ИП Блиновой О.О. и Комиссарова В.В. Заводоуковской межрайпрокуратурой в ноябре 2015 года установлены факты не прохождения руководителями обучения по охране труда, а также не проведения аттестации (специальной оценки условий труда) рабочих мест. Наряду с привлечением работодателей к административной ответственности в виде штрафа по ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ, в суд направлены исковые заявления об обязании пройти обучение по охране труда и проверке знаний, провести специальную оценку условий труда (требования прокурора удовлетворены).

В отношении несовершеннолетних выявлены единичные нарушения закона, касающиеся принятия на работу без предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования), оформления с несовершеннолетними трудовых договоров, не содержащих сведений о режиме рабочего времени и времени отдыха, условий труда на рабочем месте, об обязательном социальном страховании. Так, 23.12.2016 прокуратурой Абатского района в связи указанными нарушениями внесено представление директору ООО "Спецсервис" (требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме).

Проведенный анализ свидетельствует о наметившейся в последние годы тенденции к снижению уровня производственного травматизма. Так, 2016 году в регионе зарегистрировано 98 тяжелых несчастных случаев (пять из них групповые), в которых погибло 34 человека, тогда как в 2015 году зарегистрировано 102 тяжелых несчастных случая (11 из них групповые), в которых погибло 39 человек.

В целом динамика снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 2016 году в сравнении с 2015 года составила 1,5% (с учетом случаев причинения легкого вреда здоровью количество несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составило 474).

Положительным моментом является отсутствие в регионе в 2015 – 2016 годах зарегистрированных несчастных случаев с несовершеннолетними работниками.

Ирина Шемякина: Олег интересуется, может ли быть наказан водитель уже привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в случае, если он повторно сел за руль пьяным?

Альберт Новопашин: да, ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, начиная от штрафа в размере 200 тыс. рублей, заканчивая лишением свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Так, за 2016 год органы правоохраны области зарегистрироли 1 тыс. 518 преступлений, предусмотренных ст.264.1 УК РФ, в суд для рассмотрения по существу направлено – 1 тыс. 541 уголовное дело указанной категории. В 1 квартале 2017 года зарегистрировано 263 преступления указанной категории, направлено в суд 287.

Ирина Шемякина: следующий вопрос от Василия. Возможно ли введение в регионе дополнительных ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции?

Альберт Новопашин: да, ч.5 ст.16 федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" предусмотрено право органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

На территории региона действует постановление правительства Тюменской области от 27 декабря 2013 №575-п (в ред. от 24 августа 2015) "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области", в соответствии с которым установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8 до 21 часа по местному времени в праздничные дни, дня, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни; с 21 до 8 часов по местному времени за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания при организации потребления алкогольной продукции на месте оказания таких услуг.

В настоящее время прокуратура области в адрес губернатора Тюменской области направила предложение об установлении дополнительных ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании услуг общественного питания в помещениях, расположенных в многоквартирных жилых домах, либо непосредственно примыкающих к ним, с 23 до 8 часов по местному времени. Также предложено ужесточить требования к розничной продаже алкогольной продукции в учреждениях, не соответствующих требованиям, предъявляемым к предприятиям общественного питания различных типов, путем ограничения времени продажи с 21 до 8 часов по местному времени.

Ирина Шемякина: на какие лекарственные средства государство регулирует цены, спрашивает Иван.

Альберт Новопашин: государственное регулирование осуществляется в отношении лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденный распоряжением правительства РФ от 28.12.2016 №2885-р.

К примеру, в 2016 – истекшем периоде 2017 года прокурорами факты превышения предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также необоснованного установления отпускных цен на лекарственные препараты не выявлялись.

Вместе с тем департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области – региональным государственным органом контроля за применением цен на лекарственные препараты организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, в прошлом году выявил факт завышения одной из тюменских фармацевтических организаций предельного размера оптовой надбавки к цене на лекарственный препарат "Конкор". За допущенные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение законодательства о ценообразовании).

Ирина Шемякина: следующий вопрос задает Светлана. Имеет ли право застройщик привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве?

Альберт Новопашин: нет, такое право возникает у застройщика только после государственной регистрации в Росреестре договоров участия в долевом строительстве. Так, в 2016 году прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку в ОАО "Тюменский производственный научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве", которое является застройщиком жилого дома по ул. Энергостроителей в Тюмени.

Проверка показала, что условия договоров участия в долевом строительстве предусматривали обязанность участника долевого строительства произвести оплату к определенному сроку без указания на факт государственной регистрации. По данному факту прокурор Ленинского округа Тюмени внес генеральному директору ОАО "ТЮМЕНЬПНИИИС" представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого договоры участия в долевом строительстве дополнены требуемыми изменениями, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ирина Шемякина: Иван Петрович спрашивает, как получить пособие по безработице?

Альберт Новопашин: необходимо сначала зарегистрироваться в службе занятости населения для поиска подходящей работы, затем - в качестве безработного. Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с решением о признании гражданина безработным.

Гражданину может быть отказано в постановке на регистрационный учет в качестве безработного в случаях: если он отказался от двух вариантов подходящей работы в течение 10 дней со дня постановки на регистрационный учет в целях поиска подходящей работы; если гражданин без уважительных причин в течение 10 дней со дня постановки на учет в целях поиска подходящей работы не явился в службу занятости для подбора подходящей работы; если гражданин не явился в установленный срок для принятия решения о признании его безработным и если предоставил документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка.

Ирина Шемякина: следующий важный вопрос задает Ольга. Каждый ли собственник обязан платить взносы на капитальный ремонт, есть ли основания для неуплаты такого взноса и должны ли платить взносы на капитальный ремонт собственники новостроек?

Альберт Новопашин: собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Взносы не уплачиваются только собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством порядке аварийным и подлежащим сносу.

В Тюменской области обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении четырех календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом.

Ирина Шемякина: в продолжение темы, вопрос от Сергея. Если у предыдущего собственника имеется задолженность по взносам за капитальный ремонт, переходит ли к новому собственнику обязанность по оплате долга при продаже квартиры?

Альберт Новопашин: при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт (часть 3 статьи 158 ЖК РФ). Таким образом, требования по оплате взноса за весь период его уплаты предъявляются к лицу, имеющему право собственности в текущий момент.

Ирина Шемякина: Людмила Васильевна из с. Ембаево просит рассказать, если работодатель не платит зарплату,как подготовить иск в суд?

Альберт Новопашин: с иском в интересах работника о взыскании с работодателя задолженности может обратиться прокурор при наличии соответствующего заявления работника. Консультацию по самостоятельной подготовке иска может оказать Гострудинспекция, либо отраслевой профсоюз (через первичную профсоюзную организацию).

В 1 квартале 2017 в суды прокурорами направлено 773 иска на сумму 24 млн рублей. Согласно данным управления ФССП по Тюменской области по итогам 1 квартала 2017 года окончено 60% исполнительных производств указанной категории, в том числе 37% - в связи с фактическим исполнением.

Ирина Шемякина: Альберт Рафаилович, это были все вопросы от посетителей сайта агентства "Тюменская линия". Вы можете обратиться к тем, кто наблюдал за интернет-конференцией.

Альберт Новопашин: благодарю за внимание, за вопросы. Жители региона стремятся к тому, чтобы соблюдать требования законодательства, чтобы иметь возможность защитить права. Пожелать хочу всем успехов, оптимизма и добиваться целей. Органы прокуратуры работают для того, чтобы защитить ваши права и восстановить нарушенную законность.