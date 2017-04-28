Тюменцев приглашает книжный обменник

Общегородской Книжный обменник откроет 12 сезон 29 апреля. По традиции, он будет работать возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51/2) с 12 до 15 часов.

Горожане смогут обменять хорошие, но ненужные дома книги на хорошие и нужные. В Книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход остается неизменной вот уже 12 лет: 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок еще и получить конфету от книжной феи. Собранные средства идут на благотворительность.

Помогать в проведении обменника кураторам проекта вновь будут дебютанты благотворительного венского бала "Русские сезоны" и агентства "Пионер". Также с 12 до 15 часов они организуют сбор макулатуры.

Кроме того, на Книжном обменнике традиционно будет работать барахолка, в которой может поучаствовать каждый.

В 2017 году Книжный обменник открыт 29 апреля, 1 июля и 2 сентября.