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Пенсионеров приглашают на бесплатные курсы по английскому языку

15:10 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
nationalunpluggingday.co.uk

Занятия "Английский язык для пенсионеров" пользуются популярностью у тюменцев. Проект запустил региональный благотворительный фонд "Старшее поколение", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Раз в неделю пожилые люди встречаются в школе английского языка Liberty. В занятиях используется новая эффективная методика обучения, разработанная специально для представителей старшего поколения. Ее особенность в том, чтобы погрузить людей в иностранный язык при помощи игр, тренингов, развлекательных программ. Изюминка обучения - исполнение песен на английском языке в караоке.

По мнению преподавателей проекта, караоке – отличный способ выучить новые английские слова, потренировать правильное произношение, по-новому организовать досуг и общение пенсионеров.

Проект позволяет пожилым людям не только повысить уровень знаний, но и изучить язык с нуля. Причем уроки для них совершенно бесплатны.

Более подробная информация по телефону: 8(3452) 64-66-62 либо на сайте.

Теги: старшее поколение , пенсионеры

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