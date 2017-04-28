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Губернатор: концепция развития музейного комплекса в Ишиме - проект с большим будущим

12:16 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru/

Новая концепция развития музейного комплекса, которую планируется реализовать на основе государственно-частного партнерства, разработана в Ишиме. Это один из шагов повышения туристической привлекательности территории.

Главная идея  проекта – создание музейного комплекса из пяти исторических объектов, расположенных в Ишиме и Ишимском районе. В их числе - арт-галерея, где будут выставляться не только картины из фонда Ишимского историко-художественного музея, но и работы местных художников-современников. Выставочный зал после проведенной  реконструкции будет открыт к 1 сентября 2017 года.

В перспективе комплекс дополнит музей-усадьба Петра Павловича Ершова в одноименном селе. Там возрождают храм святого Петра Столпника, на создание которого выделял средства поэт и в день памяти которого родился. Финансирует работы меценат, а расписать храм пообещал художник Никас Сафронов. Перед организаторами проекта и музейными работниками стоит задача - полностью передать быт села и атмосферу того времени.     

"Планируем создать постоялый двор, где можно будет в том числе отведать и блюда по ершовским рецептам", - рассказал заместитель директора историко-художественного музея Ишима Геннадий Крамор. Рядом должен появиться музей крестьянского быта, конюшня. Воплощение этих планов в жизнь, считают авторы проекта, поможет Ишиму стать таким же привлекательным для туристов городом, как Тобольск и Ялуторовск.

Новый проект ишимцы представили главе региона во время его рабочей поездки. "Концепция развития Ишимского историко-художественного музейного комплекса, разработанная совместно с Тюменским областным музейным комплексом, - проект с большим будущим, - поделился своим видением Владимир Якушев. - Плановый объем инвестиций составляет около 180 миллионов рублей. Это немалые деньги, но, как мне кажется, дело того стоит. Проект нужно реализовать совместно с бизнесом в рамках государственно-частного партнерства". 

По мнению губернатора, современные музеи должны стать местом притяжения людей самых разных возрастов, а для этого надо искать и развивать новые виды и формы деятельности. Ставка делается на интерактивность, полноценный и содержательный досуг, перспективные проекты, отвечающие общественно-культурным запросам.

"Активное использование информационных технологий, креативный подход к организации выставок сделает музеи более востребованными", - убежден Владимир Якушев.

На данный момент Тюменская область может предложить самые разные направления внутреннего туризма — от культурно-исторического и просветительского до медицинского и экологического.

Теги: Ишим , музейный комплекс , Владимир Якушев , туризм

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