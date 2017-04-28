up

28.04.2017 пятница

EUR 62.1664

USD 56.9707

В Тюмени 14..16 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Дачникам рекомендуют пересаживать рассаду не ранее 15 мая

15:00 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Рассада тюменских производителей поступает на рынки области. Специалисты не рекомендуют приступать к пересадке растений на дачных участках до 15 мая.

"Я не рискнул бы раньше 15 мая приступать к высадке рассады. Даже в Ленинградской области не рекомендовал приступать раньше 15 мая к посадке, хотя там все быстрее развивается", - считает директор по производству предприятия "ТюменьАгро" Владимир Поляков.

Производители овощей "ТюменьАгро" будут реализовывать собственную рассаду с 20 мая.

Для посадок на дачных участках рассаду продают в торговой сети крестьянского хозяйства "Плодовое". Подготовка к сезону в хозяйстве ведется около года.

"Два месяца в году мы зарабатываем деньги, а потом целый год на них живем", - пояснила директор "Плодового" Светлана Гаврилова.

Здесь выращивают большой ассортимент томатов для теплиц, возделывают 114 сортов земляники, все их предлагают покупателям "Плодового".

Ирина Ромашкина

Теги: АПК , овощи , ТюменьАгро , садоводы

Последние новости

16:45 Клещи в тюменских лесах в этом году менее активны, чем год назад
16:41 Первый тизер "Тобола" выйдет в мае Фото
16:34 Выходные не порадуют тюменцев теплом
16:28 Студенты расскажут о тюменских героях войны Фото
16:23 Выставка картин и военных раритетов откроется в ТюмГУ
16:12 Геннадий Иванов призывает не украшать автомобили провоцирующими наклейками
16:01 Тюменские школьники ставят уникальные спектакли на тему экологии Фото
15:54 Знамя "Бессмертного полка" развернут в космосе
15:43 В пожароопасный сезон Тюменская область готова к мобилизации и оперативному взаимодействию всех служб и ведомств
15:32 Транспортная компания выплатит компенсацию тюменской школьнице, пострадавшей в аварии
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с праздником

Губернатор: концепция развития музейного комплекса в Ишиме - проект с большим будущим

Владимир Якушев: аэропорт Рощино активно расширяет маршрутную сеть

Политика

Ольга Швецова: в Тюменской области создан фундамент для сотрудничества с СО НКО

Возможности межмуниципального сотрудничества обсудили в Тюмени

Депутатов гордумы не устроил отчет о расходовании средств на нужды особых людей

Экономика

Выпускники школ Югры выбирают вузы Санкт-Петербурга

Хозяйства Голышмановского района приступили к весенним полевым работам

Бизнес Тюмени фильтрует SMS

Общество

Клещи в тюменских лесах в этом году менее активны, чем год назад

Первый тизер "Тобола" выйдет в мае

Выходные не порадуют тюменцев теплом

Спорт

Моржи устроят заплыв в День Победы

Шахматистка из Салехарда уступила одну партию

Тюменские волейболисты посвятили турнир Дню Победы

Происшествия

Транспортная компания выплатит компенсацию тюменской школьнице, пострадавшей в аварии

Халатность тюменского полицейского привела к крупному ущербу

Тоболяку, натравившему собаку на полицейского, грозит до десяти лет заключения
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+