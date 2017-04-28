Дачникам рекомендуют пересаживать рассаду не ранее 15 мая

Фото ИА "Тюменская линия"

Рассада тюменских производителей поступает на рынки области. Специалисты не рекомендуют приступать к пересадке растений на дачных участках до 15 мая.

"Я не рискнул бы раньше 15 мая приступать к высадке рассады. Даже в Ленинградской области не рекомендовал приступать раньше 15 мая к посадке, хотя там все быстрее развивается", - считает директор по производству предприятия "ТюменьАгро" Владимир Поляков.

Производители овощей "ТюменьАгро" будут реализовывать собственную рассаду с 20 мая.

Для посадок на дачных участках рассаду продают в торговой сети крестьянского хозяйства "Плодовое". Подготовка к сезону в хозяйстве ведется около года.

"Два месяца в году мы зарабатываем деньги, а потом целый год на них живем", - пояснила директор "Плодового" Светлана Гаврилова.

Здесь выращивают большой ассортимент томатов для теплиц, возделывают 114 сортов земляники, все их предлагают покупателям "Плодового".

Ирина Ромашкина