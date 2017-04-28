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Формировать колонну "Бессмертного полка" в Тюмени будут от улицы Челюскинцев

15:21 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Место формирования колонны "Бессмертного полка" в праздничном шествии в Тюмени 9 мая изменится: вместо привычной Первомайской колонна будет строиться на улице Челюскинцев.

Об этом сообщила заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике городской администрации Светлана Субботина на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Она напомнила, что откроет шествие шеренга знаменосцев. Копию знамени Победы будут нести юнармейцы, далее пройдут кадеты ТВВИКУ со штендерами и баннером с логотипом акции "Бессмертный полк", за ними – молодогвардейцы с флагами расцвечивания. Далее пойдут школьники с портретами героев войны, полных кавалеров орденов.

Вся эта часть колонны растянется от улицы Челюскинцев до Семакова или Перекопской, за ней могут строиться остальные участники шествия с портретами победителей. Помогать и сопровождать колонну будут 500 волонтеров, их можно узнать по майкам с символикой акции. Замыкать шествие будет колонна "Бессмертный батальон" с портретами участников локальных конфликтов и войн.

"Хочется, чтобы люди шли не просто праздничной толпой, а в едином порыве, с осознанием важности мероприятия. Неуместным будет использование брендов или символики предприятий, ведь суть шествия в другом – отдать дань памяти и уважения поколению победителей", - подчеркнула Светлана Субботина.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгения Шевцова

Теги: Геннадий Иванов , шествие , парад , День Победы , Бессмертный полк

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