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Студенты расскажут о тюменских героях войны

16:28 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии «Единая Россия»

Создать всероссийскую видеолетопись ветеранов и тружеников тыла времен Великой Отечественной войны планируют студенты Тюменского государственного университета.

Об этом они сообщили во время проведения круглого стола проекта "Единой России" "Оружие Победы". После презентации проекта "Память.рф" — портала, который, по замыслу создателя Андрея Пшеничникова, станет глобальным видеоархивом, составленным из историй участников Великой Отечественной войны, студенты решили поучаствовать в нем, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Андрей Пшеничников рассказал, что накануне 9 мая 2016 года он снял короткометражный фильм "Память": история рассказывала о фронтовике и ветеране трудового фронта.

"Когда этот фильм был готов, я понял, что это начало большой истории. На этом не должно все заканчиваться. Я надеюсь, что люди всей страны будут присылать истории ветеранов", — сказал он.

Основным инструментом для создания контента на сайте "Память.рф" станут телефоны и другие гаджеты активистов, считают организаторы. Поддержать проект может каждый, для этого нужно пообщаться с ветеранами и записать их рассказ на видеокамеру, телефон или фотоаппарат. Загрузить видео на сайт проекта можно, заполнив простую форму на сайте.

"Нужно побудить людей взять свой гаджет, прийти в гости к ветерану и поговорить с ним, записав его историю. Это наш гражданский долг", — считает Андрей Пшеничников

Конкретизировать идею предложил координатор проекта единороссов "Оружие Победы" Алексей Салмин: "Почему бы студентам не снять истории, посвященные именно тем людям, которые работали на оборонных предприятиях Тюмени в годы войны?".

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов заметил, что всего по городу их было двадцать три.

"Наших ветеранов осталось совсем мало. Это очень хорошая идея запечатлеть их воспоминания из первых уст. Таким образом два проекта — "Память.рф" и "Оружие Победы" — объединятся над общей идей — сохранить историческую память", — подчеркнул он.

Затронули на круглом столе и то, как сделать изучение истории модным трендом. Андрей Пшеничников ответил: "Надо говорить с молодежью на ее языке, что мы и будем делать в проекте. Для этого существует целый комплекс мероприятий, наша цель: заинтересовать как можно больше молодых ребят".

Соб. инф.

Теги: Единая Россия , Алексей Салмин , Великая Отечественная война , ТюмГУ , ветераны

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