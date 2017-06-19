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Госавтоинспекции необходима помощь свидетелей трагедии в Тобольске

16:21 19 июня 2017 | mobile | | print версия для печати

Очевидцев дорожной трагедии в Тобольске, где в ДТП на пешеходном переходе погибла 11-летняя школьница, просит откликнуться ГИБДД Тюменской области. 

Авария случилась 18 июня около 13 часов 40 минут на ул. Юбилейной, 67, на нерегулируемом пешеходном переходе. 46-летний водитель автобуса четвертого маршрута поясняет, что, подъезжая к пешеходному переходу, он сбавил скорость перед лежачим полицейским. При этом ребенка он не видел, а позже услышал удар в бок автобуса. Остановившись, увидел лежащую на дороге девочку. 

В момент ДТП в автобусе находились 3 пассажира и кондуктор. Стаж водителя по категории "Д" на право управления автобусом 10 лет, с 2012 года к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.       

Школьница направлялась на встречу с друзьями, ее мама в это время находилась дома с малолетним ребенком.   

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, некоторые СМИ распространили информацию о том, что водитель скрылся с места ДТП. Это не так. Госавтоинспекция ищет свидетелей, чтобы установить обстоятельства наезда на ребенка и выяснить причины трагедии. Очевидцам ДТП необходимо позвонить в дежурную часть в Тобольске  по телефону: 8(3456)25-54-56.         

Теги: ГИБДД Тюменской области , Тобольск , трагедия , ДТП

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