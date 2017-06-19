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В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"

17:38 19 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

Реализацию проектов партии "Единая Россия" обсудили на заседании генерального совета в Москве. Тюменскую область на нем представили депутат Государственной думы Иван Квитка и секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов. 

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Ольга Баталина отметила, что партия ведет 25 партпроектов, из которых шесть запущены впервые.

"Важно, что, оптимизируя количество проектов, мы переориентировали их на реализацию указов президента и пунктов его послания Федеральному собранию, а также выполнение наших предвыборных обязательств. Речь идет не только о выборах в Госдуму, но и о тех выборах, которые проводились на местах", – сказала она.

В Тюменской области реализуется 20 федеральных и 12 региональных партийных проектов, отмечает Андрей Артюхов. "Среди них такой важный и социально значимый проект, как "Дом для молодой многодетной сельской семьи", в рамках которого на личные средства единороссов строятся индивидуальные жилые дома для этой категории. Уже отметили новоселье шесть семей из разных районов области, в настоящий момент возводятся еще три дома", – рассказал секретарь регионального отделения партии.

Формировать и укреплять семейные ценности помогает проект "Создавая будущее". Под его эгидой проходят экологические акции и образовательно-развлекательный форум "Семья".

"На этой уникальной для Тюменской области площадке читают лекции ведущие эксперты - врачи, психологи, юристы. Также родители могут получить индивидуальную консультацию.

Под руководством главного врача Федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова для борьбы с эпилепсией разработан проект "Жизнь в ясном сознании". Благодаря этому  диагностика и помощь становятся более доступными для детей, страдающих эпилепсией или заболеваниями нервной системы", – подчеркнул Артюхов. 

Еще один уникальный партийный проект в регионе, по его мнению, – это "Моржи Тюмени", главная цель которого – популяризация закаливания и здорового образа жизни. В рамках проекта в 2016 году впервые чемпионат мира по зимнему плаванию прошел в России, в Тюмени, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Теги: форум "Семья" , ФЦН , моржи , многодетная семья , Андрей Артюхов , строительство жилья , Альберт Суфианов , Единая Россия

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