Владимир Якушев обсудил вопросы импортозамещения с вице-президентом ПАО "НК "Газпром нефть"

admtyumen.ru

Глава региона Владимир Якушев провел рабочую встречу с заместителем генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО "НК "Газпром нефть" Александром Дыбалем.

На встрече обсуждался вопрос реализации соглашения и дорожной карты правительства Тюменской области и компании. Особое внимание стороны уделили импортозамещению, которое касается как тюменского машиностроительного комплекса, так и продукции, которую производит "Газпром нефть": присадки для использования в дорожном строительстве и смазочные масла.

В обсуждении вопроса приняли участие заместители губернатора Вадим Шумков и Владимир Чейметов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между компанией и правительством Тюменской области действует с 16 октября 2014 года. В феврале 2017 года губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков дополнили соглашение дорожной картой проекта "Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Тюменской области, в том числе импортозамещающей, для ПАО "НК "Газпром нефть". Соответствующий документ они подписали в феврале на полях Российского инвестиционного форума "Сочи-17".

Губернатор поблагодарил руководство компании за увеличение объемов закупаемой продукции у тюменских машиностроителей. Традиционно "Газпром нефть" приобретает у региональных производителей емкостное, резервуарное, блочное оборудование, металлоконструкции на десятки миллиардов рублей