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Награждены победители Кубка Тобольского кремля по шахматам

12:16 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии «Единая Россия»

Иван Землянский из Тюмени, Мария Зольникова из Тобольска и Андрей Саенко из Нижней Тавды победили на первенстве по шахматам среди мальчиков и девочек "Кубок Тобольского кремля". Они были лучшими в группе до девяти лет (2009 г. р. и младше).

В интеллектуальном спорте состязались 118 участников от шести до 15 лет из Тобольска, Тюмени, Нижней Тавды, Ярково, Тобольского и Тюменского районов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В группе до 11 лет (2007-2008) лучшими стали тюменец Егор Основин, Полина Родионова из Тобольска, Адель Тульметов из Ярково.

Среди участников до 13 лет (2005-2006) победили тюменцы Павел Трофимов Алиса Гранкина, а также нижнетавдинец Тимур Полуектов.

В группе до 15 лет (2004-2003) победили тюменцы Александр Тузов и Яна Лось, а также Константин Максимов из Ярково.

Перед началом турнира организаторы чествовали тоболяков, внесших большой вклад в развитие шахматного спорта. Подарки и благодарственные письма вручили ветеранам интеллектуальной игры Анатолию Иванову и Владимиру Круткину, бронзовому призеру первенства России для слабовидящих детей среди девочек Марине Шведовой.

Фото ТРО партии «Единая Россия»

За воспитание шахматных традиций наградили тобольские многодетные семьи Баклановых, Кульмаметовых, Башлыковых, Паю, Исаевых, Никитиных и Пуртовых.

Шахматы обретают все большую популярность и переживают второе рождение. Этого удалось добиться в том числе и благодаря тому, что в регионе работают проекты партии "Единая Россия" "Шахматы в школы и детские сады" и "Шахматы в многодетные семьи". Особое внимание Тюменской области в этом отношении уделяет и знаменитый чемпион Анатолий Карпов.

От производственников Тобольска и Тобольского района участников турнира поздравил главный инженер ООО "Судоремонт-Сумкино" Андрей Болдырев: "Мы привезли на турнир из нашего шеститысячного поселка свою команду, детей, которые уже два года увлекаются шахматами. Хочу выразить благодарность за энтузиазм преподавателей, которые на общественных началах дважды в неделю ведут с ребятами занятия. Я и сам активно играл в шахматы в школьные и студенческие годы, знаю, как они влияют на развитие логики и математического мышления".

Руководитель исполнительного комитета Тобольского городского отделения "Единой России" Абузар Зиятов поблагодарил городскую администрацию и шахматные федерации за активную работу.

"Шахматы учат нас думать, предугадывать действия партнера, анализировать. Эти качества здорово помогают в дальнейшей жизни", – подчеркнул он.

Соб. инф.

Теги: Анатолий Карпов , шахматы , многодетные семьи , дети , Тобольск , Единая Россия

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