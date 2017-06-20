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Подготовка к отопительному сезону в Тюмени идет по плану

17:32 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
www.spadm.ru

Вопрос готовности Тюмени к предстоящему отопительному сезону 2017-2018 годов обсудили депутаты городской думы на очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ.

Как проинформировал народных избранников замглавы городской администрации Павел Перевалов, подготовка к зиме делится на два направления. Одно из них касается объектов коммунального назначения, второе - жилищного фонда.

Что касается первого направления, запланированы профилактические мероприятия на тюменских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Период проведения работ на каждом оборудовании не превысит 14 суток. Работы по ТЭЦ-1 уже завершены.

Кроме того, будут проведены профилактические мероприятия на 60 котельных. Пройдут гидравлические испытания более чем 800 км распределительных и 75 км магистральных сетей. Работы разбиты на семь участков и ведутся в соответствии с графиком. Завершить проверку планируется к 30 августа. 

Ведутся работы капитального характера и замена сетей, на эти цели сетевые организации предусмотрели около 1 млрд 200 млн рублей.

"В этом году "УТСК" выполнит реконструкцию 1 километра 800 метров магистральных сетей, еще 300 метров сетей будут капитально отремонтированы. Основные участки – это улица Дзержинского, работы здесь уже идут, и улица Энергетиков, где будет заменено 300 метров сетей. Также компания завершает работы по замене участка по улице Максима Горького, который был поврежден в ходе температурных испытаний. Компания "СУЭНКО" заменит 16,5 километров распределительных тепловых сетей, капитально отремонтирует здания и оборудование 58 тепловых центральных пунктов, 10 котельных", - проинформировал Павел Перевалов.

Особый интерес у депутатов вызвала готовность жилищного фонда к зиме и получение управляющими компаниями и ТСЖ паспортов готовности к отопительному сезону. В 2016 году позиция властей в этом вопросе была довольно жесткой и только 70% управляющих компаний получили паспорта.

Председатель депутатской комиссии Юрий Баранчук отметил, что для жителей многоквартирных домов несвоевременная подготовка ТСЖ или управляющей компании к зиме – это повод задуматься.

"Горожане должны не просто обращать внимание, если УК не в состоянии подготовить дом к отопительному сезону в соответствии с действующими нормативами, то необходимо принимать меры. Либо менять компанию, либо принуждать к выполнению работ, которые они должны проводить в рамках действующего законодательства", - отметил депутат.

Отметим, оценку готовности ТСЖ и УК к зиме ведет специальная городская комиссия. До 15 сентября проверку пройдут около 500 таких организаций.

Любовь Голышева

Теги: Юрий Баранчук , отопительный сезон , Павел Перевалов , гордума

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