Тюменская модель организации отдыха и оздоровления детей уникальна

Фото ИА "Тюменская линия"

Принятия 146 подзаконных актов по мнению экспертов требует указ о Десятилетии детства, подписанный президентом России Владимиром Путиным.

Информацию об этом озвучила в своем докладе президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова на IV открытом форуме "Летний отдых и трудозанятость несовершеннолетних" в пресс-центре прокуратуры Тюменской области.

"Вопросы воспитания подрастающего поколения неразрывно связаны со стратегией страны и являются частью государственной политики. С принятием нового закона началась большая работа. Если говорить о нашем регионе, то в Тюменской области создана эффективная, проверенная временем модель организации отдыха и оздоровления детей, которая имеет высокий рейтинг на территории России", - заявила Лариса Шилова.

По ее словам, в области разработали систему гласности лагерей и стандарты безопасности. Загородные оздоровительные организации имеют образовательные и медицинские лицензии, отлажена кадровая подготовка вожатых с выдачей соответствующих документов, разработаны и внедрены методические рекомендации по системе безопасности.

"Нам по большому счету не нужны были новые нормативно-правовые акты подзаконов, поскольку на протяжении 14 лет мы работали над созданием региональных принципов общественного и государственного партнерства. Поэтому принятие государственного закона для нас – это работа над развитием уже существующей и действующей системы, нежели над ее созданием", - считает Лариса Шилова.

Она обозначила успехи и проблемы, с которыми сталкиваются организаторы детского досуга в регионе, выделила аспекты, за которыми стоит следить. Среди них риски, связанные с нарушением требований пожарной безопасности, санитарного законодательства, безопасности перевозок, медицинского обслуживания, антитеррористической безопасности и качества питания, несоответствием квалификации сотрудников лагеря, дисбалансом нормативных актов, недостаточным межведомственным взаимодействием, недостаточным финансированием, содержанием программного продукта.

Подтверждает высокий уровень планки в организации детского отдыха в регионе и заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

"Мы - единственный субъект, который действует в режиме уполномоченного органа. У нас есть Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления, которая работает совместно с департаментом социального развития. Нигде такой модели нет. Мы уверены, что она сегодня позволяет включать в систему некоммерческие и негосударственные организации к отдыху и оздоровлению", - пояснила она.

Спикеры подчеркнули: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления проводит обучение в Школе вожатых приезжих из других регионов страны. Она выпустила уже более 6 тыс. вожатых. Это говорит о высоком уровне системы.

Лариса Шилова рассказала, что с января 2017 года курсы организаторов досуга прошли 603 сотрудника детских оздоровительных учреждений, а аттестацию по программе обучения в Школе вожатых – 615 человек.

Дополним, в Тюменской области дети отдыхают в 651 оздоровительных организациях: 42 из них - загородные лагеря, 598 – лагеря с дневным пребыванием, 11 – палаточные.

Ирина Ромашкина