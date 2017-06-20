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Энергетики региона оперативно устраняют последствия штормового ветра

18:45 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Электроснабжение потребителей юга Тюменской области восстановили энергетики в полном объеме.

Напомним, что около 18,5 тыс. человек остались без электроснабжения после повторно обрушившегося шторма. Большинство отключений было связано с падением деревьев, обрывами проводов. 

Такие данные привели в ходе заседания оперативного штаба, прошедшего под руководством вице-губернатора Сергея Сарычева в режиме видео-конференц-связи с муниципалитетами 20 июня.

"По сообщениям синоптиков, погода на ближайшие дни в регионе стабилизируется. Над устранением последствий стихии мы работали сообща, в усиленном режиме", – отметил вице-губернатор.

По словам директора областного департамента ЖКХ Михаила Гилёва, в муниципалитетах продолжают трудиться 30 бригад электросетевых организаций. Они выполняют обследования и необходимые профилактические работы. Эти меры могут приводить к кратковременным плановым отключениям электроэнергии, однако необходимы для выявления возможных дефектов на линиях и обеспечения надежного электроснабжения в дальнейшем.

По информации Главного управления МЧС по Тюменской области, нарушение электроснабжения после штормового ветра 19 июня было зафиксировано в частных жилых домах Тюменского, Упоровского, Исетского районов, Заводоуковска и Тюмени.

В заседании оперативного штаба принимали участие: заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексей Томчук, заместитель директора областного департамента социального развития Татьяна Родяшина, директор ПАО "СУЭНКО" Данил Анучин, заместитель генерального директора АО "Тюменьэнерго" Антон Фирсов.

Теги: непогода , электроснабжение , Михаил Гилев , Сергей Сарычев

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