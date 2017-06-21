up

21.06.2017 среда

EUR 65.321

USD 58.5786

В Тюмени 17..19 С 1 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Югре задержали владельца собак, напавших на мужчину

10:07 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати

Установлен и допрошен в качестве подозреваемого владелец собак, напавших на мужчину в районе промзоны в югорском городе Советский.

Межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по автономному округу продолжает расследование уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), возбужденного 14 июня по факту гибели жителя Советского от стаи собак на территории промышленной базы.

Подозреваемый является индивидуальным предпринимателем – владельцем промбазы, на территории которой, по предварительным данным, обитали 12 собак. Также здесь проживал мужчина, охранявший территорию и подкармливающий животных. 13 июня около 23 часов собаки напали на сторожа, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, причинив ему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

По версии следствия, владелец промбазы не обеспечил безопасность окружающих людей, поскольку допускал свободный выгул собак без поводков и намордников на территории базы, доступ к которой имел неограниченный круг лиц.

По уголовному делу проводится судебно-медицинская экспертиза и комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как отмечает региональное управление СКР, для обеспечения безопасности граждан, опасные животные были ликвидированы.

Теги: убийство , уголовное дело , следственный комитет

Последние новости

12:19 СК проверяет документы аварийно севшего в Тюмени ATR-72 Фото
12:08 Сургутская теннисистка добыла серебро в Оренбурге
11:57 Две фуры столкнулись на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, один из водителей лишился ноги Фото
11:46 Дмитрий Евмененко: у Тюмени большой опыт в проведении таких соревнований, как Армейские игры Фото
11:35 В тюменском аэропорту сожгли дыни и черешню
11:24 На учебном полигоне ТВВИКУ стартовала эстафета "Безопасный маршрут" Фото
11:13 Командир взвода ТВВИКУ уверен в победе тюменцев на международных Армейских играх
11:02 Опасного преступника разыскивают в Югре
10:51 Тюменские кинологи в погонах отмечают профессиональный праздник Фото
10:40 На тюменский рынок деревянного домостроения придут новые технологии
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев обсудил вопросы импортозамещения с членом правления "Газпром нефти"

Губернатор поздравил работников и ветеранов здравоохранения Тюменской области с праздником

Владимир Якушев поздравил медсанчасть "Нефтяник" с юбилеем

Политика

В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"

Кандидаты от "Единой России" проходят жесткий предварительный отбор

Иван Квитка: открытость и действенность - особенность прямой линии с президентом РФ

Экономика

На тюменский рынок деревянного домостроения придут новые технологии

Компания Baker Hughes – выгодный партнер для Тюменской области, считает Сергей Корепанов

Вячеслав Вахрин: Тюменская область демонстрирует гибкую политику по отношению к инвесторам

Общество

Дмитрий Евмененко: у Тюмени большой опыт в проведении таких соревнований, как Армейские игры

В тюменском аэропорту сожгли дыни и черешню

На учебном полигоне ТВВИКУ стартовала эстафета "Безопасный маршрут"

Спорт

Сургутская теннисистка добыла серебро в Оренбурге

Сургутянин разошелся миром с шахматистом из Вьетнама

Тюменские теннисистки спорят за медали

Происшествия

СК проверяет документы аварийно севшего в Тюмени ATR-72

Две фуры столкнулись на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, один из водителей лишился ноги

Опасного преступника разыскивают в Югре
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+