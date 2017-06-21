В Югре задержали владельца собак, напавших на мужчину

Установлен и допрошен в качестве подозреваемого владелец собак, напавших на мужчину в районе промзоны в югорском городе Советский.

Межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по автономному округу продолжает расследование уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), возбужденного 14 июня по факту гибели жителя Советского от стаи собак на территории промышленной базы.

Подозреваемый является индивидуальным предпринимателем – владельцем промбазы, на территории которой, по предварительным данным, обитали 12 собак. Также здесь проживал мужчина, охранявший территорию и подкармливающий животных. 13 июня около 23 часов собаки напали на сторожа, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, причинив ему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

По версии следствия, владелец промбазы не обеспечил безопасность окружающих людей, поскольку допускал свободный выгул собак без поводков и намордников на территории базы, доступ к которой имел неограниченный круг лиц.

По уголовному делу проводится судебно-медицинская экспертиза и комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как отмечает региональное управление СКР, для обеспечения безопасности граждан, опасные животные были ликвидированы.