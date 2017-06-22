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Семьдесят шесть лет назад войска гитлеровской Германии вторглись на территорию СССР

08:02 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. В этот день 76 лет назад немцы совершили налет на аэродромы и города СССР и перешли границу наземными войсками.

Окончательный план войны против СССР под условным наименованием "Барбаросса" утвердил Гитлер 18 декабря 1940 года. Для его реализации Германия и ее союзники в Европе - Финляндия, Румыния и Венгрия - создали невиданную в истории армию вторжения: 182 дивизии и 20 бригад (до 5 млн человек), 47,2 тыс. орудий и минометов, около 4,4 тыс. боевых самолетов, 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, 250 кораблей. В группировке советских войск, противостоявших агрессорам, насчитывалось 186 дивизий (3 млн человек), около 39,4 орудий и минометов, 11 тыс. танков и более 9,1 тыс. самолетов. Эти силы не были заблаговременно приведены в боевую готовность.

Директива Генерального штаба Красной армии о возможном нападении Германии 22-23 июня поступила в западные пограничные округа только в ночь на 22 июня, а уже на рассвете 22 июня в 4 часа началось вторжение. После продолжительной артиллерийской подготовки в 4 часа германские войска, вероломно нарушив заключенный с СССР пакт о ненападении, атаковали советско-германскую границу на всем ее протяжении от Баренцева до Черного морей. Советские войска были застигнуты врасплох. Организации мощных контрударов по противнику препятствовало то, что они относительно равномерно были распределены по всему фронту вдоль всей границы и рассредоточены на большую глубину. При таком построении трудно было противостоять противнику.

22 июня по радио с обращением к гражданам Советского Союза выступил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Он, в частности, сказал: "Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством.  Нападение на нашу страну произведено несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении".

23 июня 1941 года в Москве был создан высший орган стратегического руководства вооруженными силами - Ставка Верховного Главнокомандования. Вся власть в стране была сосредоточена в руках образованного 30 июня Государственного комитета Обороны (ГКО). Председателем ГКО и Верховным Главнокомандующим был назначен Иосиф Сталин. В стране начала претворяться в жизнь программа чрезвычайных мер под девизом: "Все для фронта! Все для победы!". Красная армия, однако, продолжала отступать. К середине июля 1941 года немецкие войска продвинулись вглубь советской территории на 300-600 км, захватив Литву, Латвию, почти всю Белоруссию, значительную часть Эстонии, Украины и Молдавии, создали угрозу Ленинграду, Смоленску и Киеву. Над СССР нависла смертельная опасность.

3 июля 1941 года по радио выступил Иосиф Сталин. "Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, – продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, создан Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный Комитет Обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина – Сталина, вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы. Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной армии, нашего славного Красного Флота!", - говорилось в обращении.

При подготовке материала использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество.

Теги: история , Великая Отечественная война , День памяти и скорби , Сталин , Гитлер

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