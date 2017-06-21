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Опасного преступника разыскивают в Югре

11:02 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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Оказать содействие в установлении местонахождения Абида Магомедовича Мазаева 03.09.1972 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни или здоровья), просит следственное управление СК РФ по Югре. 

В ночь на 22 мая на объездной дороге Ханты-Мансийска автомобиль под управлением Мазаева остановили сотрудники ДПС, которые установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Игнорируя законные требования представителей власти, мужчина попытался скрыться, при этом он несколько раз ударил инспектора. Далее Мазаев сел в автомобиль и, несмотря на то, что полицейский преградил ему путь, нажал на га. Удерживающийся за кузов автомобиля сотрудник ДПС в результате упал и получил телесные повреждения.

Приметы разыскиваемого: рост примерно 170-175 см., полного телосложения, лысый.

Был одет: куртка демисезонная синего цвета, джинсы синего цвета.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Абида Мазаева просьба позвонить по телефонам: 8 (3467) 39-21-03, 8 (3467) 39-21-04 (дежурная часть МОМВД России "Ханты-Мансийский"), 8 (3467) 33-57-79, 8 (3467) 32-93-35 (Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел),  либо 8-950-502-74-52 (дежурная служба следственного управления). Конфиденциальность гарантируется.

Теги: Ханты-Мансийск , розыск , следственный комитет , преступник

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