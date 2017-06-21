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СК проверяет документы аварийно севшего в Тюмени ATR-72

12:19 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
ural-trans.sledcom.ru

Доследственную проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту Рощино проводят сыщики регионального управления СК РФ.   

Напомним, что накануне вечером в Тюмени совершил аварийную посадку самолет ATR-72, принадлежащий авиакомпании "ЮТейр", сообщением Сургут – Тюмень (Рощино) с 58 пассажирами и 5 членами экипажа на борту. По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят проверку, сообщает пресс-служба ведомства. 

ural-trans.sledcom.ru

В связи с произошедшим инцидентом незамедлительно выехавшая ваэропорт следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и воздушного судна. Опрошены командир, члены экипажа рейса и работники Рощино, в том числе руководитель полетов и работники технической службы.

Установлено, что при взлете самолета со взлетно-посадочной полосы аэропорта Сургута разрушилось одно из колес правой стойки шасси.   

ural-trans.sledcom.ru

Следователи выясняют обстоятельства и причины аварийной посадки, в том числе, запрошена документация на воздушное судно, а также документы по эксплуатации поврежденной стойки шасси.    

По результатам проверки следственным органом СК России будет принято процессуальное решение.

Теги: UTair , аэропорт Рощино , ATR-72 , следственный комитет

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