Первый иммерсивный спектакль в Сибири – "Слушай Тобольск" станет путешествием во времени

фото Тобольской промплощадки

Фестиваль "Территория" и компания СИБУР создали первый иммерсивный спектакль в Сибири – "Слушай Тобольск".

Премьерные показы с успехом состоялись 16, 17 и 18 июня в Тобольске. Спектакль увидели более 60 зрителей. По решению организаторов и участников лаборатории иммерсивного театра "Слушай Тобольск" вошел в репертуар Свободного молодежного театра. Спектакль-путешествие будут играть в Тобольске в течение всего летнего сезона.

Иммерсивный театр – театр-взаимодействие, театр-погружение – один из основных трендов развития современного театрального искусства. В отличие от привычного зрителю театра иммерсивные постановки проходят в нетеатральных пространствах, а сами зрители становятся активными участниками действия.

Главный эксперт по связям с государственными органами ООО "СИБУР Тобольск" Елена Бельская отметила, что спектакль-променад – это новые эмоции в знакомом облике города. "Спектакль позволил зрителям выйти за рамки привычного восприятия театра и услышать город в историческом срезе эпох. Зная историю города, забываешь, что за ней стоят человеческие эмоции, которые невозможно запечатлеть на страницах книг, а спектакль "Слушай Тобольск" – смог", - считает она.

Куратор лаборатории иммерсивного театра - режиссер Галина Зальцман. Вместе с ней над спектаклем работали художник Екатерина Злая, драматург Екатерина Бондаренко, хореограф Алексей Щербаков и композитор Леонид Именных. В начале мая команда побывала в Тобольске и познакомилась с историей города. В итоге, именно Тобольск стал главным героем спектакля.

"У нас получился настоящий роман с городом, история любви, к которой очень легко подключиться любому человеку. Это роман в аудио-письмах. Герой из одного времени, героиня из другого. И наоборот. Он показывает ей город и рассказывает, каким он был. Зритель погружается в ситуацию и все время ждёт встречи с таинственными персонажами", - рассказала драматург спектакля "Слушай Тобольск" Екатерина Бондаренко.

В работе над спектаклем приняли участие актриса МХТ имени А. П. Чехова Дарья Мороз и режиссёр Филипп Григорьян – именно их голоса сопровождают зрителей в путешествии. "Я с огромным удовольствием принял участие в создании спектакля, - поделился впечатлениями Филипп Григорьян. - Случилось удивительное совпадение. Одна из историй была про моего пра-пра-прадедушку. Его взяли в плен во время сражения под Полтавой, его фамилия Эйсман, в плену он обрусел и потом решил остаться жить в России. В спектакле "Слушай Тобольск" мой персонаж говорит – "Нас всех называют шведами, только мы все разных национальностей". Так вот это как раз о нем, о моем предке, который участвовал в войне на стороне шведов, но шведом не был. Я не мог пройти мимо столь знакомой истории".

По мнению руководителя Свободного молодежного театра, педагога Тобольского колледжа искусств и культуры имени А. А. Алябьева Ольги Солодовой, сам замысел спектакля обладает любовью. "Я хоть и знаю Тобольск, но спектакль-променад дал возможность отстраненно посмотреть на него, увидеть особенность, колорит. Я вдруг поняла, почему они так реагируют, смотрят на город, восторженно о нем говорят. Трудно было представить, как это может стать иммерсивным спектаклем. Меня очень сильно привлекает этот тип театра. Про такую форму я слышала, но никогда не видела, и мне было жутко интересно посмотреть, как это выглядит. Это была интрига", - отметила она.

Также лаборатория иммерсивного театра провела образовательную программу, в которой приняли участие более 100 человек – актары двух Тобольских театров, студенты колледжа искусств имени А. А. Алябьева, журналисты, сотрудники компании СИБУР и другие жители города. Ведущие театральные критики и журналисты – Алексей Киселёв, Ника Пархомовская, Дмитрий Ренанский, Елена Смородинова говорили про современный театр в России и мире и, в частности, про иммерсивный формат. Лекции подготовили зрителя к новому для города театру.

В 2016 году в Тобольске проходила лаборатория документального театра. Итогом стал спектакль "Тобольск. Доска почета" – портрет современного сибирского города и его жителей. Спектакль остался в репертуаре Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова и в июне 2017 на фестивале театров малых городов России получил спецприз "Спектакль – событие в жизни города".

Кроме Галины Зальцман лабораторию в этом году курируют Борис Павлович, Вячеслав Игнатов, Александр Андрияшкин, Руслан Маликов, Никола МакКартни и другие известные представители современного театра, сообщает пресс-служба компании СИБУР.