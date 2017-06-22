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Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий: мы все выпускники ТВВИКУ

14:27 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

60-летний юбилей ТВВИКУ отметят в день выпуска курсантов училища 24 июня 2017 года. С получением лейтенантского звания курсантов поздравит начальник Инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Скоро будет шестидесятилетие нашего родного училища. Мы все его выпускники в разные годы. Поэтому мы выбрали Тюмень для проведения Армейских игр в 2017 году. Впервые участвовали курсанты училища: для нас это очень дорого", – пояснил выпускник ТВВИКУ Юрий Ставицкий.

Он рассказал, что трассы на полигоне ТВВИКУ строили с заделом на будущее, для подготовки курсантов Инженерных войск. По словам Юрия Ставицкого, соревнования АрМИ не скоро вернутся в Тюмень.

"Площадка великолепная, показала взаимодействие нас с администрацией области, была большая помощь губернатора в данном вопросе. Условия для занятий хорошие, комфортные. В следующем году Армейские игры сменят локацию точно: нам надо осваивать другие полигоны, поэтому меняем место проведения по очереди, все по-честному", - объяснил генерал-лейтенант.

Напомним, 23 июня тюменцев и гостей города ждет еще один этап Всероссийских Армейских игр: финал конкурса "Инженерная формула" состоится также на полигоне ТВВИКУ.

Ирина Ромашкина

Теги: Армейские игры , юбилей , Безопасный маршрут , Минобороны , ТВВИКУ , Юрий Ставицкий

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