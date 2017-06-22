up

22.06.2017 четверг

EUR 66.798

USD 60

В Тюмени 19..21 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Юные жители Тюмени хранят память о подвиге солдат

15:21 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Сотни юных и взрослых горожан почтили память павших в Великой Отечественной войне, приняв участие в акции "Минута памяти". 

Кандидат исторических наук, директор и основатель Ямальского районного музея, атаман Геннадий Зайцев каждый год приходит на площадь в сквере Прощания, чтобы отдать дань памяти школьникам, не вернувшимся с войны.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Я всегда думаю, что чувствовали ребята, когда уходили на фронт. Ведь в первые дни войны погибал каждый второй. У меня два дяди, один в 16,5 лет ушел на фронт и прошел всю войну. А второй в 17 лет написал Сталину письмо, и ему разрешили воевать. У обоих две славы солдатские были, а дослужились до подполковников и умерли уже в мирное время. А отец мой закончил Одесское пехотное училище, и как раз через месяц началась война. Отец был трижды ранен, один раз тяжело, но прошел всю войну", - рассказал Геннадий Зайцев.

Почтить солдат минутой памяти пришли и воспитанники тюменского центра "В доме Буркова".

"Наш долг: хранить память о подвиге наших солдат, уважение к стойкости, мужеству, к беззаветной любви своему Отечеству и передавать это следующим поколениям", - обратилась к ребятам педагог центра.  

Фото ИА "Тюменская линия"

Дети и горожане, ставшие участниками акции, почтили минутой молчания память погибших на войне солдат. После чего в небо взлетели десятки белых журавликов, символизирующих мир, добро и надежду на прекрасное будущее, и белых шаров как символов памяти и скорби.

Геннадий Зайцев в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" отметил, что дети должны осознавать, что война - это и великая трагедия, и великая память о наших предках, которые отстояли Победу ценой невероятных усилий.

"Ребята должны понимать и трагические страницы нашей истории, и великие, которые дают нам право с гордостью говорить "я – россиянин", независимо от национальности", - сказал он.

Юная Алина Иванова рассказала, что не первый раз бывает на подобных мероприятиях.

"Война принесла очень много жертв и разрушений. Я считаю, что это наш долг: почтить память тех, кто воевал и защищал нашу страну", - сказала Алина.

Напомним, акция "Минута памяти" впервые проходила в Тюмени в скверах Десантников, Тружеников тыла,  Прощания и Пограничников, на площадях Памяти, Губкина, перед ДОСААФ и на Исторической площади у Вечного огня.

﻿
Фото ИА "Тюменская линия"
1 /
 

Любовь Голышева

Теги: Геннадий Зайцев , Великая Отечественная война , День памяти и скорби , скверы , митинг

Последние новости

15:32 В Тюменской области формируют новую отрасль экономики
15:21 Юные жители Тюмени хранят память о подвиге солдат Фото
15:10 Подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку задержали в Сладково
15:00 Тоболяки зажгли свечи памяти погибших в Великой Отечественной войне
14:49 Юные теннисисты разыграли медали тюменской спортшколы
14:38 Губернатор: в регионе формируется благоприятный климат для предпринимательства и инвестиций
14:27 Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий: мы все выпускники ТВВИКУ
14:16 В Сладковском районе раскрыто убийство мужчины
14:05 Саперы России, Армении, Белоруссии и Узбекистана проложат безопасный маршрут под Тюменью
13:54 "Безопасный маршрут": как пройти по минному полю на озере Андреевском Фото
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области формируют новую отрасль экономики

Губернатор: в регионе формируется благоприятный климат для предпринимательства и инвестиций

Владимир Якушев: долг россиян хранить память о мужестве и стойкости защитников Отечества

Политика

Тюменскую молодежь ждут на дебатах в облдуме

В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"

Кандидаты от "Единой России" проходят жесткий предварительный отбор

Экономика

Тюменские и амурские бизнесмены намерены реализовывать совместные инвестпроекты

Викуловские аграрии оценили ущерб от паводка

На тюменский рынок деревянного домостроения придут новые технологии

Общество

Юные жители Тюмени хранят память о подвиге солдат

Тоболяки зажгли свечи памяти погибших в Великой Отечественной войне

Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий: мы все выпускники ТВВИКУ

Спорт

Юные теннисисты разыграли медали тюменской спортшколы

Хоккеисты сыграют матч памяти Ремира Хайдарова

На бесплатные тренировки "Здравый смысл" приходят семьями

Происшествия

Подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку задержали в Сладково

В Сладковском районе раскрыто убийство мужчины

В центре Тюмени под колесами внедорожника погиб человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+