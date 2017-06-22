Юные жители Тюмени хранят память о подвиге солдат

Фото ИА "Тюменская линия"

Сотни юных и взрослых горожан почтили память павших в Великой Отечественной войне, приняв участие в акции "Минута памяти".

Кандидат исторических наук, директор и основатель Ямальского районного музея, атаман Геннадий Зайцев каждый год приходит на площадь в сквере Прощания, чтобы отдать дань памяти школьникам, не вернувшимся с войны.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Я всегда думаю, что чувствовали ребята, когда уходили на фронт. Ведь в первые дни войны погибал каждый второй. У меня два дяди, один в 16,5 лет ушел на фронт и прошел всю войну. А второй в 17 лет написал Сталину письмо, и ему разрешили воевать. У обоих две славы солдатские были, а дослужились до подполковников и умерли уже в мирное время. А отец мой закончил Одесское пехотное училище, и как раз через месяц началась война. Отец был трижды ранен, один раз тяжело, но прошел всю войну", - рассказал Геннадий Зайцев.

Почтить солдат минутой памяти пришли и воспитанники тюменского центра "В доме Буркова".

"Наш долг: хранить память о подвиге наших солдат, уважение к стойкости, мужеству, к беззаветной любви своему Отечеству и передавать это следующим поколениям", - обратилась к ребятам педагог центра.

Фото ИА "Тюменская линия"

Дети и горожане, ставшие участниками акции, почтили минутой молчания память погибших на войне солдат. После чего в небо взлетели десятки белых журавликов, символизирующих мир, добро и надежду на прекрасное будущее, и белых шаров как символов памяти и скорби.

Геннадий Зайцев в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" отметил, что дети должны осознавать, что война - это и великая трагедия, и великая память о наших предках, которые отстояли Победу ценой невероятных усилий.

"Ребята должны понимать и трагические страницы нашей истории, и великие, которые дают нам право с гордостью говорить "я – россиянин", независимо от национальности", - сказал он.

Юная Алина Иванова рассказала, что не первый раз бывает на подобных мероприятиях.

"Война принесла очень много жертв и разрушений. Я считаю, что это наш долг: почтить память тех, кто воевал и защищал нашу страну", - сказала Алина.

Напомним, акция "Минута памяти" впервые проходила в Тюмени в скверах Десантников, Тружеников тыла, Прощания и Пограничников, на площадях Памяти, Губкина, перед ДОСААФ и на Исторической площади у Вечного огня.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Любовь Голышева