Эковикторины и спортивные забавы для юных горожан

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Узнать про тайны воды и цветов и поучаствовать в спортивной программе можно в Тюмени 28 июня.

Сотрудники Центральной детской библиотеки (ул. Харьковская, 48/2) в 11 часов приглашают принять участие в познавательной игре "Великие тайны воды". Ребята примут участие в викторине на знание морей и океанов, узнают об экологической проблеме, связанной с этим вопросом и попытаются вместе найти пути ее решения. В конце мероприятия дети посмотрят мультфильм.

Из увлекательной презентации "Цветы в песнях" в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) ребята узнают о множестве мифов, легенд и преданий, раскрывающих тайны цветов, примут участие в играх "Цветочная поляна", "Собери букет", "Ромашка", где каждый соберет роскошный букет для своей команды. Начало в 11 часов.

Игровая программа "Спортивные забавы" начнется в 17 часов на площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24). Мероприятие пройдет в рамках проекта "Тюменское лето". В игровой форме участники будут соревноваться, играть, освоят командные игры, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.