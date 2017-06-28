up

28.06.2017 среда

EUR 65.9563

USD 58.8843

В Тюмени 22..24 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Эковикторины и спортивные забавы для юных горожан

08:21 28 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
www.healthinfi.com

Узнать про тайны воды и цветов и поучаствовать в спортивной программе можно в Тюмени 28 июня.

Сотрудники Центральной детской библиотеки (ул. Харьковская, 48/2) в 11 часов приглашают принять участие в познавательной игре "Великие тайны воды". Ребята примут участие в викторине на знание морей и океанов, узнают об экологической проблеме, связанной с этим вопросом и попытаются вместе найти пути ее решения. В конце мероприятия дети посмотрят мультфильм.

Из увлекательной презентации "Цветы в песнях" в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) ребята узнают о множестве мифов, легенд и преданий, раскрывающих тайны цветов, примут участие в играх "Цветочная поляна", "Собери букет", "Ромашка", где каждый соберет роскошный букет для своей команды. Начало в 11 часов.

Игровая программа "Спортивные забавы" начнется в 17 часов на площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24). Мероприятие пройдет в рамках проекта "Тюменское лето". В игровой форме участники будут соревноваться, играть, освоят командные игры, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: экология , цветы , детский летний отдых , Год экологии , библиотеки

Последние новости

08:21 Эковикторины и спортивные забавы для юных горожан
08:02 Принимаются заявки на областной конкурс молодых сочинителей
18:53 Российские нейрохирурги изучили миниинвазивные технологии в ФЦН Тюмени Фото
18:32 Google заплатит рекордный штраф
18:21 Сто тысяч рублей получит победитель тюменского медиаконкурса "Снять за 72 часа" Фото
18:10 Владимир Чейметов: дожди и паводок не помешали выполнить план посевной кампании
18:06 Обновленные аудитории ТюмГУ получили имена выдающихся тюменских ученых
18:00 28 июня - события дня
17:49 В Югре отчисленная студентка скиталась несколько месяцев
17:38 Ярмарку абонементов проведет Тюменская филармония
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Обновленные аудитории ТюмГУ получили имена выдающихся тюменских ученых

Владимир Якушев: новый спорткомплекс ТюмГУ повысит привлекательность вуза

Владимир Якушев: экономическое развитие региона связано с созданием индустриальных парков

Политика

Сергей Корепанов подвел итоги парламентского сезона

Тюменские депутаты предлагают ужесточить наказание за подделку сливочного масла

Тюменские депутаты предлагают отменить ОСАГО для сезонных сельскохозяйственных машин

Экономика

Google заплатит рекордный штраф

Владимир Чейметов: дожди и паводок не помешали выполнить план посевной кампании

В России растет спрос на коммерческие автомобили

Общество

Эковикторины и спортивные забавы для юных горожан

Принимаются заявки на областной конкурс молодых сочинителей

Российские нейрохирурги изучили миниинвазивные технологии в ФЦН Тюмени

Спорт

Дзюдоисты-юниоры Тюменской области завоевали золото в Корее

Футболисты "Тюмени" уступили "Зениту-Ижевску"

В тюменской школе №91 учатся самые спортивные мальчишки и девчонки

Происшествия

В Югре отчисленная студентка скиталась несколько месяцев

В регионе вор-рецидивист убил пенсионерку из-за трех тысяч рублей

Сургутянин заплатит дважды за поддельные права
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+