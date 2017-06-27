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Владимир Чейметов: дожди и паводок не помешали выполнить план посевной кампании

18:10 27 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Посевная кампания в Тюменской области выполнена в соответствии с рабочими планами, несмотря на обильные осадки и подтопление некоторых территорий.

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Владимир Чейметов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"В 2017 году яровой сев произведен на площади 1 миллион 68 тысяч гектаров, что на 11,6 тысяч гектаров ниже уровня прошлого года. Связано это с тем, что в ряде районов из-за высокого уровня воды оказалось невозможным выполнение технологических операций. Общая площадь пашни, которая оказалась подтоплена и отрезана от коммуникаций с точки зрения транспортировки техники, превысила 30 тысяч гектаров. Однако большую часть удалось компенсировать за счет того, что другие муниципалитеты дополнительно ввели в оборот пашню, а там, где были подтопления, задействовали дополнительные резервы", - рассказал Владимир Чейметов.

Площадь, занятая кормовыми культурами, в 2017 году, напротив, увеличилась на 11 тыс. га. Это связано с успешной реализацией инвестиционных проектов. Также выросли площади, занятые кукурузой. Это хороший энергетический корм для сельскохозяйственных животных, прежде всего крупного рогатого скота, поэтому посадка кукурузы вполне оправдана. 

Что касается овощей, то посевная площадь осталась примерно на уровне 2016 года. В то же время паводок не позволил ряду хозяйств выйти на запланированный уровень посадки картофеля. Однако, как отметил Владимир Чейметов, корректировка не превысила 1%, поэтому жители области будут обеспечены картофелем хорошего качества.

Владимир Чейметов добавил, что цифры пока предварительны. Окончательные итоги посевной кампании будут подведены в начале июля, когда товаропроизводители подведут итоги и предоставят статистические данные.

Любовь Голышева

Теги: АПК , Владимир Чейметов , паводок , посевная кампания

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