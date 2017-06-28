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Тюменским педагогам расскажут, как использовать Google на уроках

17:03 28 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы "ВКонтакте" "Молодые лидеры в образовании"

Встреча тюменских педагогов с мастерами регионального и всероссийского уровня состоится в рамках областного педагогического марафона в большом зале Тюменской областной думы 29 июня, начало в 10 часов.

Как сообщает областной департамент образования и науки, Тюмень впервые посетит доктор педагогических наук, член жюри Всероссийского конкурса "Учитель года России" Андрей  Иоффе. Также приедут заслуженный учитель РФ, кавалер почетного знака "Общественное признание", победитель и член жюри Всероссийского конкурса "Учитель года России" Олег Парамонов и композитор, кандидат педагогических наук, кавалер почетного знака "Общественное признание" и "Рыцарь гуманной педагогики", победитель и член жюри Всероссийского конкурса "Учитель года России" Артур Заруба и другие.

Они расскажут о незаменимой роли искусства в преподавании предметов любого профиля, о том, зачем учителю участвовать в конкурсах, об использовании Google на уроках.

Кроме этого на семинаре тюменцы узнают о кинопедагогике, математике на страницах сказок, о литературных произведениях в киноискусстве, о том, как сделать уроки физики интересными.

Педагогический марафон всегда окрыляет учителей и позволяет им взглянуть на свою работу по-новому, прийти на августовский педсовет с новыми идеями и заразить энтузиазмом своих учеников.

Теги: облдума , образование

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